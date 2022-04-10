Saçları çok hızlı uzatan kür tarifi! Kimyasal şampuanları bir kenara bırakın

Zeytin yağının sağlığımız için etkilerini bilmeyen yoktur. Sıvı yağlar açısından vücut için en faydalı besin olan zeytin yağı saç uzatmak içinde en etkili yöntem. Saçlarımız belirli durumlarda dökülme aşamasına girmekte hatta küsmektedir. Bunların temel sorunları arasında yanlış uygulanan saç bakım önerilerinden kaynaklanmaktadır.

Zeytin yağı ile hem saç dipleriniz güçlenecek hem de dolgun uzayan saçlara sahip olacaksınız. Günde saçınıza 1 defa süreceğiniz zeytin yağı kürü ile saçlarınız saçlarınız 1 ay içerisinde belinizin hizasına kadar uzayabilmektedir. Saçı hem besleyen hem de canlı görünmesini sağlayan zeytin yağının faydalarını görünce aslan vazgeçemeyeceksiniz. İşte saçlarınızı sağlıklı uzatacak zeytin yağı yöntemi.

Gece uygulayacağınız bu yöntem ile saçlarınız dolgun ve sağlıklı görünecek

Öncelikle saç yapınıza göre ayarlayacağınız hakiki zeytin yağını geçe yapmadan önce isteğe göre badem yağı ile karıştırıp saçlarınıza sürün. Daha sonra saçınızı streçleyerek yatın. Sabah uyandığınızda ılık su ile saçlarınızı tuz miktarının az olduğu şampuan markanızla saçlarınızı masaj yaparak yıkayın. Bu işlemi haftada 3 defa deneyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir diğer zeytin yağı saç maskesi ise şöyle; 4 yemek kaşığı zeytin yapını çay ağacı yağı ile saçlarınıza sürün. Saçlarınıza iyice yedirdiğiniz bu karışımı yine streçleyerek ya da bone takarak muhafaza edin. Gece uygulayacağınız bu yöntemi sabah uyandığınız da yine ılık su ile yıkayıp durulayın. Bu yöntemi de haftada 3 defa uygulayabilirsiniz.

Not: Zeytin yağı tüylenmeye neden olduğu için yüzünüzden uzak tutarak kullanın. Ve kirpik uzatmak isteyenler de yine aynı şekilde zeytin yağını kirpiklerine kulak temizleme pamuğu ile sürebilirler.