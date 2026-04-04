Dünya
Enerji ihtiyacını tamamen karşılayacak, fatura derdi tarihe karışacak: Çılgın proje duyuruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Enerji ihtiyacını tamamen karşılayacak, fatura derdi tarihe karışacak: Çılgın proje duyuruldu

Japon teknoloji devi Shimizu Corporation, Ay'ın ekvatoruna 11 bin kilometre uzunluğunda güneş panelleri döşeyerek Dünya’ya kesintisiz enerji ışınlamayı hedefleyen "Luna Ring" projesini duyurdu. Ay'ın tozundan ve kaynaklarından robotlar aracılığıyla inşa edilmesi planlanan devasa yapı, teoride tüm gezegenin enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek güçte. 2035 yılında başlaması öngörülen "çılgın proje", hayata geçmesi durumunda enerji maliyetlerini tarihe gömebilir.

Elektrik tüketiminin bedeli her geçen gün daha fazla cep yakıyor. Milyonlarca hanede her ay faturaların büyük bir kısmı kabarık geliyor. Gelişmiş ülkeler elektrik üretmek için ilginç alternatifler ararken, Japon teknoloji devi Shimizu Corporation'ın yeni projesi elektrik fatura derdini neredeyse ortadan kaldıracak.

Shimizu Corporation, kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelen, ancak insanlığın enerji sorununu kökten çözebilecek bir konsept sundu. 2011 yılındaki Fukuşima nükleer felaketinin ardından ortaya çıkan enerji açığını kapatma arayışıyla doğan bu proje, Ay'ı devasa bir enerji santraline dönüştürmeyi hedefliyor. Projenin adı: "Luna Ring" (Ay Halkası). Hedef, Ay'ın ekvatoruna binlerce kilometrelik güneş paneli döşeyip, üretilen temiz enerjiyi kesintisiz olarak Dünya'ya ışınlamak.

Söz konusu proje ne işe yarayacak? Ay'da bulut yok, yağmur yok, gece-gündüz döngüsü Dünya'daki gibi enerji üretimini kesintiye uğratmıyor. İşte Shimizu'nun çıkış noktası tam olarak bu. Plan, Ay'ın ekvatoru boyunca tam 11.000 kilometre uzunluğunda ve 400 kilometre genişliğinde, inanılmaz büyüklükte bir güneş paneli şeridi inşa edilmesini öngörüyor. Shimizu'nun tahminlerine göre bu devasa sistem, tam kapasiteyle çalıştığında 13.000 terawatt'a kadar enerji üretebilecek. Bu rakam, Dünya'nın mevcut enerji ihtiyacının çok ama çok ötesinde. Yani teoride, tüm gezegenin enerji derdi bitebilir.

Bu kadar devasa bir yapıyı inşa etmek için gereken malzemeleri Dünya'dan Ay'a taşımak lojistik ve finansal olarak tam bir imkansızlık demek. Bu yüzden Shimizu, Ay'ın kendi kaynaklarını kullanmayı planlıyor. Ay yüzeyindeki kum, Dünya'dan götürülecek hidrojenle birleştirilerek su ve oksijen üretilecek. Bu su, Ay'daki kum ve çakılla karıştırılarak yapı taşları (beton, cam elyafı) elde edilecek. İnsanlar için son derece tehlikeli ve zorlu olacak bu inşaat süreci, tamamen Dünya'dan kontrol edilen otonom robotlar tarafından gerçekleştirilecek. İnanılmaz, değil mi?

Ancak projenin en fütüristik kısmı, enerjinin transferi. Üretilen bu muazzam enerji, uzayda kaybolmadan gezegenimize nasıl aktarılacak? Güneş hücrelerinin topladığı enerji, güçlü mikrodalgalara ve lazer ışınlarına dönüştürülecek. Bu ışınlar, her zaman Dünya'ya bakan Ay yüzeyinden yola çıkarak, gezegenimizdeki devalıcı istasyonlara kesintisiz bir enerji akışı olarak aktarılacak. Shimizu, inşaatın en erken 2035 yılında başlayabileceğini belirtse de, projenin henüz somut bir plandan ziyade bir "vizyon" olduğunu kabul ediyor.

