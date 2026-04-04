Enerji ihtiyacını tamamen karşılayacak, fatura derdi tarihe karışacak: Çılgın proje duyuruldu
Japon teknoloji devi Shimizu Corporation, Ay'ın ekvatoruna 11 bin kilometre uzunluğunda güneş panelleri döşeyerek Dünya’ya kesintisiz enerji ışınlamayı hedefleyen "Luna Ring" projesini duyurdu. Ay'ın tozundan ve kaynaklarından robotlar aracılığıyla inşa edilmesi planlanan devasa yapı, teoride tüm gezegenin enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek güçte. 2035 yılında başlaması öngörülen "çılgın proje", hayata geçmesi durumunda enerji maliyetlerini tarihe gömebilir.