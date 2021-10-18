Neredeyse herkes gün içerisinde pek çok saç teline veda ediyor. Saç dökülmesi bazı kişilerde ise ciddi boyutlara ulaşıyor. Peki, saç dökülmesi şikayeti olan hangi doktora gider?

Saç dökülmesi nedir? Her gün kaç tel saç dökülmesi normal?

Saçlar yıkanırken, taranırken ya da toplanırken dökülebiliyor. Pek çok kişi günde kaç tel saç dökülmesinin tehlike sinyali olduğunu merak ediyor. İnsan kafasında yaklaşık 100 – 150 bin saç teli mevcuttur ve günde 100 adet saç teli dökülür. Saç dökülmesinde gerek bölgesel gerekse genel olarak günde 100 adet saç telini geçiyorsa, buna “saç dökülmesi var” denilebilir.

Saç dökülmesi neden olur? Saç dökülmesi sebepleri?

Saç dökülmesi; hormonel ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Saç dökülmesi için hangi doktora bölüme gidilir?

Saç dökülmesi konusunda bir uzmana başvurulduğunda, dökülmenin sebebi ortaya çıkarılıp bu doğrultuda bir tedavi uygulanıyor. Söz konusu tedaviler ise saç dökülmesini önlüyor. Saç dökülmesi sebebiyle hastaneden randevu alacak olanlar ise ‘Saç dökülmesine hangi doktor bakar?’ sorusuna cevap arıyor. Saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız dermatoloji bir diğer adıyla cildiye polikliniğinden randevu almanız gerekiyor.