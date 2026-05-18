Chery’den dünya yıldızı transferi! Lewandowski imzası gündem oldu!

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çinli otomotiv devi Chery, “Aile için” marka felsefesini ünlü isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Chery, Barcelona’daki Avrupa Operasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, dünyaca ünlü futbol yıldızı Robert Lewandowski’nin Chery’nin global marka elçisi olduğunu resmi olarak duyurdu.

Yeni bir dönemin başlangıcı!

Chery International Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölgesi CEO’su Zhu Shaodong da katıldığı imza töreninde konuşan Robert Lewandowski, “Gerçek anlamda aileyi önceliklendiren bir marka ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aynı değerleri paylaşıyoruz; aileyi her şeyin önüne koymak, odaklı kalmak ve mükemmellik için çalışmak. Chery ile birlikte “Aile için” felsefesini dünyanın dört bir yanındaki ailelere ulaştırmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Resmi iş birliği anlaşmasının imzalandığı etkinlikte TIGGO9 CSH modelinin anahtar teslim töreni de gerçekleştirildi. Böylece iki taraf arasındaki global iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcı resmen ilan edildi. Bu iş birliği, Chery’nin küresel büyüme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olurken, markanın “Aile için” felsefesinin dünya çapındaki etkisini daha da güçlendiriyor. Son yıllarda küresel büyümesini hızlandıran Chery, bugün 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Marka aynı zamanda yeni enerji teknolojileri, akıllı mobilite ve aile odaklı ulaşım çözümleri alanlarında teknoloji ve ürün ekosistemini geliştirmeyi sürdürüyor. Güvenlik, yaşam alanı ve teknoloji temelinde şekillenen yaklaşımıyla Chery, erişilebilir teknolojiler aracılığıyla dünya genelindeki ailelere daha güvenli, daha konforlu ve daha verimli mobilite deneyimleri sunmayı hedefliyor. Dünya futbolunun en ikonik isimlerinden biri olan Lewandowski ise; istikrarlı profesyonel başarısı, disiplinli yaklaşımı ve güçlü kamuoyu imajıyla global ölçekte tanınıyor. Aile değerlerine, sorumluluğa ve uzun vadeli vizyona verdiği önem ise Chery’nin “Aile için” misyonuyla doğal bir uyum oluşturuyor.

Hedef daha fazla aileye premium deneyimini ulaştırmak!

Chery için “Aile için” yalnızca bir marka sloganı değil; aynı zamanda ürün ve teknoloji geliştirme yaklaşımının temelini oluşturuyor. Küresel ölçekte standartlaştırılmış güvenlik anlayışıyla hareket eden marka, insan odaklı yaşam alanı tasarımı sayesinde ailelerin gerçek ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Akıllı ve hibrit teknolojilerin erişilebilirliğini destekleyen Chery, daha fazla ailenin premium mobilite deneyimine ulaşmasını amaçlıyor. Aileler için en önemli unsurlara odaklanan marka; “Aile için Alan”, “Aile için Güven” ve “Aile için Teknoloji” yaklaşımıyla kullanıcıların daha geniş yaşam alanı, gelişmiş güvenlik ve daha akıllı mobilite beklentilerine yanıt veriyor. Lewandowski ile gerçekleştirilen bu iş birliği, Chery’nin küresel yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olmasının yanı sıra markanın dünya genelindeki ailelere yönelik uzun vadeli bağlılığının da güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor. Önümüzdeki dönemde Chery; teknolojik inovasyon ve sürdürülebilir mükemmeliyet anlayışıyla küresel varlığını güçlendirmeyi, ürünlerini, hizmetlerini ve akıllı ekosistemini geliştirmeyi sürdürerek dünya genelindeki kullanıcılarına daha güvenli ve daha mutlu mobilite deneyimleri sunmayı hedefliyor.