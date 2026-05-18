Restorana silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda müşteri yaralandı

Mersin'de öğle saatlerinde Kadelli Mahallesi Dörtler mevkisinde Metin Ö., husumet beslediği Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar Sabri Pan, Ahmet Ercan Can ve Mehmet T. ile bazı müşterilere isabet etti.

Metin Ö. kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Sabri Pan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Ercan Can da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pan ile Can'ın cenazeleri, otopsi için morga gönderildi.

Polis, şüpheli Metin Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.