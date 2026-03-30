Resmen sağlığımızla oynuyorlar! Ticari taksinin bagajında mide bulandıran görüntü
Samsun'da bir ticari taksinin bagajında uygunsuz şartlarda et taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, işletmeye ceza uyguladı.
Atakum ilçesinde 28 plakalı bir ticari taksinin bagajdaki etler, buradan geçen bir vatandaşın dikkatini çekti. Etler cep telefonu ile görüntülendi. Şüpheli durumu kayıt altına alan vatandaşın görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Atakum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Belirlenen adrese giden ekipler, yaptıkları denetimde toplam 152 kilogram ete el koydu. "Hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı" tespit edilen etler nedeniyle işletmeye ilk etapta 50 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca adli sürecin tamamlanmasının ardından yaklaşık 260 bin TL tutarında ek ceza uygulanmasının beklendiği öğrenildi.