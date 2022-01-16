  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Popeyes tavuk tarifi, nasıl yapılır? Popeyes çıtır tavuk tarifi
Kadın - Aile

Popeyes tavuk tarifi, nasıl yapılır? Popeyes çıtır tavuk tarifi

Popeyes restoranlarında seve seve yediğimiz tavukları aslında evinizde pişirmeniz de oldukça kolay.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 20:56:00 - 2022-01-16 21:02:49
Popeyes tavuk tarifi, nasıl yapılır? Popeyes çıtır tavuk tarifi

Popeyes çıtır tavuk tarifi

Malzeme Listesi

  • 1 kilo tavuk göğsü
  • 1 adet yumurta
  • 3 tatlı kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 4 diş sarımsak
  • 1 çorba kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • Yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • Bir miktar un
  • Bolca sıvı yağ

Popeyes tavuk tarifi, nasıl yapılır?

İlk olarak tavuk göğüslerini dilediğiniz şekillerde ancak kesinlikle ince ince doğrayın. Ayrı bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Kabın içine elemiş olduğunuz unu, sütü, rendelemiş olduğunuz sarımsağı, tuzu ve çeşitli baharatları ilave ederek iyice karıştırın. Dilimlemiş olduğunuz tavuk göğüslerini geniş bir kaba alın. İçine hazırlamış olduğunuz karışımı ekleyin ve malzemeler tavuk ile iyice harmanlanana kadar yoğurun. Sonrasında tavukları bir süre kenarda dinlenmeye bırakın. Yaklaşık 1 saat boyunca dinlendirmiş olduğunuz tavukları yayvan bir kaba koyduğunuz unların üstüne koyarak iyice una bulayın. Bu işlemi her bir tavuk parçası için uygulayın. Sonrasında derin bir tavaya ya da tencereye bol miktarda sıvı yağ koyup ocağın altını açın. Sıvı yağ tencerede iyice kızdığında içine tavuk parçalarını atın ve kızartın. Sonrasında kızaran tavuk parçalarını yağdan çıkartın ve özellikle sıcak sıcak servis edin.

Popeyes tavuk yapılışı püf noktası

Tavuk etlerinin çok daha yumuşak ve çok daha lezzetli olması için tavuk göğüslerinin karışımda dinlenme süresini arttırabilirsiniz.  Bir kaba mısır gevreklerini koyarak ve un kıvamına gelene dek kırarak mısır gevreğinden lezzetli una benzer bir malzeme elde edebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde tavuk çok daha çıtır çıtır olacaktır.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay