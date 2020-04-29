Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifi ve malzemeleri
Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası tarifini ve yoğurt çorbası malzemelerini sizler için derledik. Bu tarifi denedikten sonra diğer çorba tariflerini unutacaksınız. Az malzemelerle oldukça lezzetli bir çorba yapmak için pirinçli yayla çorbası tarifini okumaya devam edin...
Pirinçli yoğurt çorbası nasıl yapılır? Geleneksel pirinçli yayla çorbasının tarifini sizler için derledik. Yapımı oldukça basit ve doyurucu yayla çorbası tarifi...
Malzemeler
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta
- 2-3 yemek kaşığı pirinç
- 5-6 su bardağı su
- 1,5 yemek kaşığı un
Sosu için;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı nane
Yapılışı
Su haricindeki malzemeleri tencereye alıp çırpın. Ocağa alın ve suyu yavaş yavaş ilave edin.
Kaynayana kadar karıştırın ve 10-15 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.
Tereyağı ve naneyi küçük bir tavada kızdırıp servis esnasında üzerine dökün.