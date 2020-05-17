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Patates baharatı tarifi | Patates baharatı karışımında neler var?

Kajun baharatı olarakda bilinen patates veya tavuk çeşnisini sizler için derledik. İçerisinde; kekik, fesleğen, kimyon, toz kırmızı biber, toz soğan, toz sarımsak gibi birçok lezzeti barındıran bu tarifi yapmasıda oldukça basit. Patates baharatı olarak tanınan kajun baharatını dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Peki ama patates baharatı yani kajun nasıl yapılır? Kajunun içerisinde hangi baharatlar var? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:35:00 -
Patates baharatı tarifi | Patates baharatı karışımında neler var?

Kajun baharatı son zamanlarda birçok fast food zincirinde kullanılınca, yaygınlaştı. Farklı bir lezzete sahip olan bu karışımı, dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz.

Malzemeler

  • 1,5 yemek kaşığı toz kırmızı biber
  • 1,5 yemek kaşığı kuru kekik
  • 1,5 tatlı kaşığı toz sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı soğan tozu
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen
  • 1 çay kaşığı kimyon

Patates, balık, tavuk, et ve sosis gibi birçok yemekte direkt olarak kullanılabilen kajun baharatını, toz hale getirmek için bütün malzemeleri rondodan geçirmeniz yeterlidir.

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