Patates baharatı tarifi | Patates baharatı karışımında neler var?

Kajun baharatı olarakda bilinen patates veya tavuk çeşnisini sizler için derledik. İçerisinde; kekik, fesleğen, kimyon, toz kırmızı biber, toz soğan, toz sarımsak gibi birçok lezzeti barındıran bu tarifi yapmasıda oldukça basit. Patates baharatı olarak tanınan kajun baharatını dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Peki ama patates baharatı yani kajun nasıl yapılır? Kajunun içerisinde hangi baharatlar var? İşte merak edilen detaylar...