Pankek pasta nasıl yapılır? Pankekten kolay pasta tarifi

Leziz ve pratik bir tatlı hazırlamak istiyorsanız; işte dillere destan pankek pasta tarifi….

Pankekten kolay pasta tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Çay kaşığının ucuyla tuz

Kreması için:

1 paket krem şanti

Süt (Paket üzerinde belirtilen süt miktarından yaklaşık 2 parmak eksik)

Sosu için:

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağından biraz fazla su

Pankek pasta nasıl yapılır?

Öncelikle işe pankek hamurunu hazırlayarak başlayın.

Hamur malzemelerini güzelce karıştırın.

Hazırladığınız pankek hamurunu dilerseniz makinada dilerseniz tavada pişirin.

Pankekler olurken siz kremşantiyi çırpıp bir süre buzdolabında dinlendirin.

Arzu ederseniz çikolata sosunu hazır kullanabilirsiniz.

Kendiniz hazırlamak istiyorsanız sos malzemesinin hepsini bir tencereye alıp sürekli karıştırarak pişirin.

Bir kat pankek bir kat krem şanti olacak şekilde pastanızı oluşturmaya başlayın. En üst kata ise çikolata sosunu yayın.

Bu aşamada pankek pastanın üzerini meyve ya da kuru yeşimlerle süsleyebilirsiniz.

Aynı şekilde pastanın ara katlarına da meyve, fıstık ya da çikolata parçaları ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.