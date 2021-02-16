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Sağlık Palyatif bakım servisi nedir? Palyatif bakım nasıl olur?
Sağlık

Palyatif bakım servisi nedir? Palyatif bakım nasıl olur?

Geçtiğimiz gün televizyonda yayınlanan bir dizi sebebiyle gündeme gelen palyatif bakım servisinin ne olduğu, nasıl olduğu hakkında vatandaşlar merak ediyor. Peki Palyatif bakım servisi nedir? Palyatif bakım nasıl olur? İşte palyatif bakım servisi hakkında merak edilenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:42:00 -
Palyatif bakım servisi nedir? Palyatif bakım nasıl olur?

Dün gece ekranlarda olan bir dizide konu edilen palyatif bakım servisi, dizi izleyicileri tarafından merak edildi. Hastanelerde bulunan palyatif bakım servisinin ne olduğu araştırılıyor. Peki palyatif bakım servisi nedir? Palyatif bakım nasıl olur?

Şifası bulunamayan ve iyileşmesi mümkün görülmeyen hastaların, dönemi daha rahat geçirebilmesi, ağrılarının daha az olması adına düzenlenen konforlu bakım odalarına palyatif bakım servisi denilir. Hastalar palyatif bakım ile her ne kadar şifa bulamasa da hastalığı bir nebze olsun daha rahat ve ferah geçirirler.

Hastanın yaşam kalitesini arttıran palyatif bakım, bu konuda kendini geliştirmiş uzmanlar tarafından uygun ortamlarda verilmelidir.

Palyatif bakım, tüm dünyada konunun önemini hatırlatmak amacıyla 14 Ekim, "Dünya Palyatif Bakım Günü" olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımı "Yaşamı tehdit eden bir hastalıkla karşılaşan hasta ve ailelerin, hastalığın tanısından ölüme kadar olan süreçte ağrı ve semptomların erken tanılanması ve giderilmesi, psikososyal ve manevi desteğin sağlanarak yaşam kalitelerini artırma çabası" şeklinde tanımlıyor.

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