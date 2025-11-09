Otonom e-JEST ABD’de! Karsan Amerika’dan ilk siparişlerini aldı

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, kısa bir süre önce tanıttığı yeni Otonom e-JEST ile yeni pazarlara açılmaya devam ediyor. Şehir içi mobilite çözümlerinde öncü rolünü sürdüren Karsan, Busworld Europe 2025 fuarındaki Avrupa lansmanının ardından şimdi de Amerika’da gerçekleştirdiği tanıtımla otonom dönüşüm yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor. Otonom e-JEST, Karsan’ın teknoloji partneri ADASTEC, Kuzey Amerika distribütörü Damera ve otonom servis orkestrasyonu partneri Beep iş birliğiyle Amerika’da operasyonlara başlamaya hazırlanıyor. Amerika’dan alınan 10 adetlik Otonom e-JEST siparişi, Karsan’ın yalnızca teknoloji gücünü değil, aynı zamanda global ölçekte kurduğu güven temelli iş birliklerinin başarısını da ortaya koyuyor. Bu iş birlikleri kapsamında, ilk Otonom e-JEST’lerin 2026 yılında Atlanta bölgesi ve Florida merkezinde açık trafikte hizmete başlaması planlanıyor.

JEST ailesi güvenin ve başarının simgesi oldu!

Karsan’ın Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu adımla birlikte, Avrupa’daki başarılarımızın ardından Amerika’daki otonom varlığımızı da güçlendirmiş oluyoruz. Kuzey Amerika’ya 2022’de giriş yaptığımız e-JEST modelimiz kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı ve ‘Cute Bus’, yani Sevimli Otobüs olarak anılmaya başladı. Şimdi ise bu sevilen modelimizin, en son otonom teknolojisiyle donatılmış versiyonu olan Otonom e-JEST ile pazardaki yerimizi bir adım öteye taşıyoruz” dedi.

Karsan’ın küçük elektrikli otobüs platformuyla kendini kanıtlamış bir dünya markası olduğunu vurgulayan Okan Baş şöyle devam etti: “2016 yılında doğan JEST model ailesi, kısa sürede şehir içi toplu taşımada güvenin ve başarının simgesi haline geldi. 10 bini aşkın üretim adediyle Avrupa ve diğer pazarlarda güçlü satış başarıları elde eden JEST modelimiz, 6 metrelik (19ft) elektrikli segmentinde sınıfının lideri konumunda. Kompakt tasarımı, çevre dostu yapısı ve yüksek manevra kabiliyetiyle JEST, toplu taşımada gerçek bir ‘gamechanger’ oldu. Öte yandan, Otonom e-ATAK modeliyle 4 yılı aşkın süredir gerçek operasyonel deneyim kazandık ve farklı pazarlarda başarıyla test ettik. Bu süreçte elde ettiğimiz deneyim, Karsan’ın otonom toplu taşımadaki liderliğini daha da pekiştirdi. Artık bu bilgi birikimini e-JEST platformuna taşıyoruz. Amerika lansmanıyla birlikte, e-JEST’in çevik ve verimli yapısı, Otonom e-ATAK’ta kanıtlanmış otonom teknolojiyle birleşiyor ve şehir içi mobilitede yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu yeni hamlemizle, Kuzey Amerika pazarında da markamızın elektrikli, otonom ve geleceğin şehirlerine hazır çözümler sunabilir hale geldiğini en güçlü şekilde ortaya koyuyoruz. Karsan Otonom e-JEST, başarısını kanıtladıkça yalnızca yeni pazarlara değil, şehir içi mobilitenin geleceğine de yön vermeye devam edecek.”

Amerika’daki ilk Otonom e-JEST operasyonları için hazırlıklar başladı!

Karsan, Amerika’da otonom ekosistemini birlikte şekillendirdiği teknoloji partneri ADASTEC, Kuzey Amerika distribütörü Damera ve otonom servis orkestrasyonu partneri Beep ile Amerika’da 2026 yılında Florida ve Georgia’da operasyona girmesi planlanan ilk 10 adetlik Otonom e-JEST projelerinin devreye alınması için hazırlık sürecini başlattı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Karsan Global Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin, “Amerika’daki ilk Otonom e-JEST projeleri, Karsan’ın global vizyonunun somut bir yansıması. Otonom mobilite konusunda yıllardır açık trafikte, otonom sürüş modunda biletli yolcu taşıyarak edindiğimiz deneyimi şimdi Amerika’ya taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birlikleri, markamızın küresel ölçekteki dönüşüm gücünü pekiştiren çok değerli bir adım” dedi. ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker ise: “Gerçek yol koşullarında kamuya açık yollarda 150.000 kilometreden fazla otonom sürüşü başarıyla tamamladıktan ve 60.000 yolcuyu güvenli bir şekilde taşıdıktan sonra ADASTEC'in teknolojisi bir sonraki adıma hazır. ADASTEC tarafından otonom hale getirilen, Karsan'ın resmi distribütörü Damera Corp aracılığıyla sunulan ve Beep'in Servis Orkestratörü Partnerliğiyle desteklenen yeni Otonom e-JEST modeliyle, Atlanta bölgesi ve Florida'daki uygulamalarımızla ABD toplu taşımacılığına gerçek bir katkı sağlayacak ve güvenli ve üretim düzeyinde otonom mobiliteyi geliştireceğiz” dedi. Beep CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kevin Reid şunları söyledi: "Bu dönüm noktası, ABD genelinde ve küresel çapta paylaşımlı otonom mobilitenin evriminde önemli bir anı temsil ediyor. Karsan, Damera ve ADASTEC ile iş birliğimiz sayesinde, ölçeklenebilir ve güvenilir otonom çözümler arayan ulaşım operatörlerinin taleplerini karşılamaya hazır, kanıtlanmış, otomotiv sınıfı bir platform sunduk."

Karsan Otonom e-JEST: Şehir içi ulaşımda yeni bir dönem!

Karsan, son 5 yıldır aralıksız olarak Avrupa’nın en fazla tercih edilen elektrikli minibüsü e-JEST’in Seviye-4 otonom sürüş teknolojisine sahip versiyonu Otonom e-JEST, insanı, şehri, gezegeni ve geleceği odağına alan tasarımıyla dikkat çekiyor. Dar sokaklar ve tarihi şehir merkezleri için özel olarak geliştirilen model, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisiyle güvenli, çevreci ve verimli bir toplu ulaşım çözümü sunuyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve kompakt boyutları sayesinde şehir içi ulaşıma yeni bir standart getiren Otonom e-JEST, Otonom e-ATAK’ın 150.000 km’lik otonom yol deneyiminden de beslenerek Karsan’ın mobilite vizyonunun en güncel yansıması olarak öne çıkıyor.

Karsan’ın şehir içi mobilitedeki en akıllı çözümü Otonom e-JEST, kompakt boyutları ve ileri teknolojisiyle şehir yaşamına geleceğin standartlarını getiriyor. 19 ft (6 m) uzunluğunda ve 135 kW motor gücüne sahip model, Amerika pazarına özel versiyonunda 16 yolcu kapasitesi, 88 kWh bataryası, 130 mil (210 km) menzili ve sadece 1 saat 25 dakikada tamamlanan hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Bağımsız süspansiyon sistemi sayesinde otomobil konforunda bir sürüş deneyimi sunan Otonom e-JEST, şehir içi ulaşımda konfor ve teknolojiyi bir araya getiriyor.

Otonom e-JEST, çevresini 360 derece tarayan 23 sensörden oluşan gelişmiş algılama paketiyle güvenliği en üst düzeye taşıyor. LiDAR, radar, GNSS ve kameralardan oluşan bu sistem, aracın her yönden gelen verilerini analiz ederek şerit takibinden dönüş zamanlamasına kadar her kararı yapay zekâ destekli bir hassasiyetle veriyor. Kör noktalarda dahi tam görüş sağlayan sistem, yayaları, bisikletlileri veya ani hareketleri anında algılayarak tepki veriyor; böylece insan hatasına yer bırakmayan bir güvenlik kalkanı oluşturuyor. Yoğun şehir trafiğinde hiçbir detay gözden kaçmıyor, çünkü artık yol güvenliği Otonom e-JEST’in kontrolünde.

Amerika pazarı için FMVSS ve ADA standartlarına tam uyumlu olan Karsan Otonom e-JEST, zorlu Altoona testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretime hazır bir OEM modeli olarak sunuluyor. Bugüne kadar 10 binden fazla JEST üretildi; bunların 1.000’den fazlası elektrikli versiyon olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya yollarında hizmet veriyor. Bu köklü üretim mirası ve global deneyim, Otonom e-JEST’in gerçek koşullarda kanıtlanmış güvenilirliğini, yüksek servis verimliliğini ve uzun ömürlü performansını temsil ediyor.