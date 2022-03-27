Onur Bulut kimdir? Onur Bulut nereli kaç yaşında? Onur Bulut hangi takımda oynuyor?
Süper Lig’de bu sezon fırtınalar estiren Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Şampiyonluk kupasını evine götürmeye hazırlanan Karadeniz temsilcisi bir yandan da transfer çalışmaları için var gücüyle çalışıyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon taraftarın oyun performasıyla taraftarın gözünden açmayan Onur Bulut, TRabzonspor’un radarına girdi. Peki Onur Bulut kimdir? Onur Bulut nereli kaç yaşında? Onur Bulut hangi takımda oynuyor? Onur Bulut hangi takımlarda oynadı? Onur Bulut hangi mevkide oynuyor? İşte Onur Bulut’un kariyeri, hayatı, biyografisi, futbol kariyeri.
Onur Bulut kimdir? Bu sezon ilk 11'de 26 maça çıkan Onur Bulut, 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Onur Bulut, bu sezon 8 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Peki Onur Bulut kimdir? Onur Bulut nereli? Onur Bulut kaç yaşında? Onur Bulut aslen nerelidir? Onur Bulut hangi takımda oynadı, oynuyor? İşte Onur Bulut'un hayatı.
Onur Bulut kimdir?
Onur Bulut 16 Nisan 1994 tarihinde Werdohl, Almanya'da doğdu. orta saha pozisyonunda görev yapan Türk-Alman futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında VfL Bochum II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla VfL Bochum, SC Freiburg, Eintracht Braunschweig ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı.
Onur Bulut futbol kariyeri