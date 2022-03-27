Süper Lig’de bu sezon fırtınalar estiren Trabzonspor adım adım şampiyonluğa ilerliyor. Şampiyonluk kupasını evine götürmeye hazırlanan Karadeniz temsilcisi bir yandan da transfer çalışmaları için var gücüyle çalışıyor. Süper Lig'in lideri Trabzonspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon taraftarın oyun performasıyla taraftarın gözünden açmayan Onur Bulut, TRabzonspor’un radarına girdi. Peki Onur Bulut kimdir? Onur Bulut nereli kaç yaşında? Onur Bulut hangi takımda oynuyor? Onur Bulut hangi takımlarda oynadı? Onur Bulut hangi mevkide oynuyor? İşte Onur Bulut’un kariyeri, hayatı, biyografisi, futbol kariyeri.