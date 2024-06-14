Nur Viral, Yusuf Kavaklı’nın ardından gözyaşlarını tutamadı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'e programında cuma günleri eşlik eden Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, kanser tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Acı haberi canlı yayında alan Nur Viral, hüngür hüngür ağladı.

Programa tek başına çıkarak kahreden haberi veren Nur Viral, "Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır aslında sevdiğin birini kaybettiğinde onun anonsunu, duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz, Yusuf Kavaklı Hocamızı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum ve gerçekten hepinizden bugün dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. En çok sevdiği günde vefat etti, onun için cuma günleri çok özeldi. Hep derdi ki bugünü dolu dolu yaşamalıyız. Hep beraber onun için dua edelim gerçekten. Özür dilerim böyle açmak istemedim yayını ama tutamadım kendimi. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var. Bizimle atışmaları, dinlediği ilahilere eşlik etmesi... Ölüm ani dünya fani. Hepimizin en sevdikleri bir gün göçüp gidiyor. Bilmemiz gereken tek şey sevdiklerimizin değerini bilip sıkı sıkı sarılmak" dedi.

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