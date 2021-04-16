Nazım Salur kimdir? Getir Kurucusu Nazım Salur nereli?

Getir, temel ihtiyaçlarınızı dakikalar içinde, yağmur çamur, gece gündüz demeden 7-24 dilediğiniz yere getiren bir sanal market uygulamasıdır. Getir özellikle de bir yıldır dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de başına bela olan korona salgını sürecinde tercih edilen e ticaret uygulaması arasında yerini aldı. Yollarda Getir'i gören vatandaşlar bu Getir'in sahibi kim, Getir kimin? Getir'i kim kurdu? soruları da bir hayli sorulmakta. Peki Getir'in kurucusu Nazım Salur kimdir, nerelidir?

Nazım Salur kimdir?

1986’da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra mobilya imalatında ve kullanılan endüstriyel tesislerin satışında aracılık yapan çeşitli şirketler kurdu. 2013 yılında teknoloji alanındaki ilk girişimi BiTaksi ile taksi arayan yolcularla, yolcu arayan taksileri buluşturan Salur, Türkiye’de ilk kez taksilere kredi kartı ile ödeme seçeneğini getirdi. Nazım Salur’un teknoloji alanındaki ikinci girişimi Getir, Temmuz 2015’te hizmete girdi. Bin beş yüz ürünü, gece gündüz kullanıcıya ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, ortalama 10 dakikayı bulan teslimat süresi ile dünyada bir ilke imza attı. Nazım Salur, 20 yılı aşkın süredir seri girişimcilik yapıyor.