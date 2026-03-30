SON DAKİKA
NATO'dan İran füzelerine karşı net mesaj! "Müttefiklerimizi savunmak için her an hazırız!"
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
NATO'dan İran füzelerine karşı net mesaj! "Müttefiklerimizi savunmak için her an hazırız!"

NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'dan fırlatılarak Türk hava sahasını ihlal eden balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de imha edilmesinin ardından dünyaya kararlılık mesajı verdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Hart, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi üzerine ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

 

NATO Sözcüsü, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

MSB, 4, 9 ve 13 Mart'ta da Türk hava sahasına giren balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Vatandaş

Bu NATO denen illet ABD ye niye yardıma koşmuyor çok merak uyandıran bir durum değil mi? Her ne ise bizim aldığımız patriotlar nerede ki bu NATO her defasında devreye girip Türkiyenin hava sahasını korumaya çalışıyor? Yani şu gerçekle tekrar yüz yüzeyiz o zaman 'iki kedinin arasında kalan ciğer selamettedir '
ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran'dan yapılan açıklamada "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı" denildi...
Rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yaşadığı sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu...
Gazeteci Levent Gültekin, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Uşak Belediye Başkanı üzerinden parti yönetimine yönelik d..
