Musul Havalimanı’na 11 Yıl sonra ilk uçak indi

Irak’ta, terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle 2014’ten bu yana devre dışı kalan Uluslararası Musul Havalimanı, 11 yıl aradan sonra ilk resmi iç hat uçuşuna ev sahipliği yaptı. Musul Valisi Abdulkadir Dahil, Irak Havayolları’na ait ilk uçağın piste indiğini duyurarak, havalimanının yeniden açılmasının bölge için büyük bir kalkınma fırsatı olduğunu belirtti.

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu kullanılamaz hâle gelen Musul Uluslararası Havalimanı, aradan geçen 11 yılın ardından yeniden hizmete açıldı.

11 YILLIK ARADAN SONRA İLK RESMİ UÇUŞ

Musul Valisi Abdulkadir Dahil, Irak Haber Ajansı’na (INA) yaptığı açıklamada, tarihi bir gelişmeyi duyurdu. Vali Dahil, "Irak Havayolları’na ait uçak Musul Uluslararası Havalimanı pistine ilk resmi iç hat uçuşu olarak indi" dedi.

Musul Havalimanı, 2014 yılında Musul'u ele geçiren terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle ağır hasar görmüş ve faaliyetlerine ara vermişti. Yeniden açılış, kentin terörden kurtarılmasının ardından atılan en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

KALKINMA İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Vali Dahil, havalimanının sadece iç hatlarla sınırlı kalmayacağını, Irak’ın tüm vilayetlerine ve dünyanın çeşitli ülkelerine uçuşlar düzenlenmesi yönünde planlar bulunduğunu ifade etti. Dahil, havalimanının yeniden faaliyete geçmesini, bölge için "büyük bir kalkınma fırsatı" olarak nitelendirdi.

 

