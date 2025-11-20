  • İSTANBUL
Memur-Sen'den çarpıcı Ankara raporu: En önemli şikâyet tek bir başlıkta toplandı
Memur-Sen’den çarpıcı Ankara raporu: En önemli şikâyet tek bir başlıkta toplandı

Memur-Sen’in Ankara araştırması, kentte çözüm bekleyen en kritik başlığın ulaşım sorunları olduğunu ortaya koydu

Yıllardır İstanbul'daki yoğun trafiğin Ankara'da olmadığı ve araç trafiğin rahatlığından bahsedilirken, son yıllardaki nüfus artışı Ankara trafiğini kilitledi.

EN BÜYÜK SORUN TRAFİK

Memur-Sen Ankara Temsilciliği, başkentte yaşayan kamu görevlilerinin şehir yaşamına dair görüş ve deneyimlerini ortaya koymak amacıyla 1480 kamu çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen "Ankara Şehir Sorunları Araştırması"nın sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 81,9'u Ankara'nın çözülmesi gereken en kritik probleminin trafik olduğunu ifade etti ve toplu taşıma kullanıcılarının yüzde 76,8'i trafik nedeniyle ciddi zaman kaybı yaşadığını bildirdi.

BARINMA DA SORUN

Katılımcıların yüzde 58,6'sı Ankara'daki barınma maliyetlerinin memurlar için ciddi bir yük oluşturduğunu aktardı. Etimesgut, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde konut sahipliği oranının daha yüksek olduğu ancak katılımcıların üçte birinin kiracı olduğu kaydedildi.

ANKARA'NIN SU KALİTESİ NASIL?

Katılımcıların bir kısmı, su kalitesine değindi, içme suyuna güvensizlik duyduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 58,6'sı hazır su, yüzde 32,5'i arıtma cihazı kullandıklarını bildirdi. Musluk suyu tükettiğini belirtenlerin oranı yüzde 8,9 oldu.

Katılımcıların yüzde 30,6'sı park ve sokaklarda kendini güvende hissettiğini söyledi. 380 kişi sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlikeden şikayet etti.

