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Medya Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi
Medya

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi

Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Mehmet karakterini oynayan İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'da Faysal rolüyle seyircilerle buluşacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:21:00 -
Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katıldı! İlk fotoğraf geldi

TRT1 ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni bir karakter geliyor. Dizide kilit bir rolde yer alacak olan İsmail Ege Şaşmaz’ın ilk kareleri yayınlandı.

"Uyanış: Büyük Selçuklu”nun kadrosuna genç kuşağın sevilen oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz katıldı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez sete çıkan oyuncunun diziden kareleri yayınlandı. Faysal karakteriyle 13. bölüm itibariyle hikayeye dahil olan Şaşmaz’ın rolü, Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek.

TRT 1’in tarihin tozlu sayfalarında kalan Selçuklu Dönemi’ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlattığı lider dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun oyuncu kadrosuna genç ve başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz dahil oldu. Nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı merak uyandıran Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez sete çıktı. Diziden ilk karelerinin yayınlandığı oyuncu, Faysal rolüyle seyircilerle buluşacak.

Dizinin pazartesi günü yayınlanacak 13’üncü bölümünde herkesin tanışacağı Faysal, hikayenin kilit rollerinden birine dönüşecek. Selçuklular ile Batıniler arasındaki mücadelenin belirleyicilerinden biri olacak karakterin kimliğiyle ilgili gerçek, izleyicileri oldukça şaşırtacak.

Dövüş sahneleriyle de adından söz ettirecek İsmail Ege Şaşmaz’ın kadroya dahil olduğu ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü 21 Aralık Pazartesi akşamı saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

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