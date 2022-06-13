Manchester City transfer olan Erling Haaland kimdir? Erling Haaland hangi takımlarda oynadı?

Manchester City, Borussia Dortmund'dan Erling Haaland’ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Peki, Erling Haaland kimdir?

Erling Haaland kimdir?

21 Temmuz 2000 tarihinde Leeds’te dünyaya gelen Haaland, santrafor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giymektedir.

Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir. Håland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Manchester City 10 Mayıs 2022 tarihinde Haaland ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma dahilinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte 1 Temmuz'da takıma katılacak. İngiliz pasaportu da olmasına rağmen Håland, Norveç millî takımını seçmiştir.