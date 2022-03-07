Lokman Hekim'in reçetesindeki şifalı besin: Doğal kızılcık suyu tarifi

Kızılcık nedir ne için kullanılır?

Kızılcık içindeki besin lifleriyle kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Güçlü bir doğal antienflamatuar, antiviral ve antibakteriyel madde olan yüksek miktarda C vitamini içermesi nedeniyle soğuk algınlığını ve gribi önlemek için ideal bir besindir.

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün önemini belirtmiştir. Mutfaklarda öncelikli tüketimi taze meyve olan kızılcık K,E, C, A vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengindir.

Lokman Hekim'in hastalıklara reçete olarak sunduğu doğal kızılcık suyu tarifi...

Kızılcık suyu nasıl yapılır?

Kızılcığı ayıklayın ve yıkayın. Orta ateşte 15 dk suyla pişirin. Sonra şekeri ekleyin ve 20 dk daha çok kısık ateşte pişirin. Süzgüden geçirin. Tahta kaşıkla çekirdekleri üste, püresi ve suyu da alttaki kaba geçsin.

Kızılcık suyunun faydaları

Kızılcık suyunun sağlık açısından en iyi geldiği ve en bilinen özelliği idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelmesidir. İçerisinde bulunan mineraller sayesinde, ağrılı enfeksiyonlara neden olan bakteri türlerine savaş açan kızılcık suyu, bu bitkinin idrar yollarından atılmasını sağlar.

Midenin koruyucu tabakasına zarar veren bu bakterileri yok eden kızılcık suyu, mideyi tehlikeli rahatsızlıklara karşı korur.

Kızılcık bakterilere olduğu kadar kansere neden olan tümörlere karşı da etkilidir. Yaşlanma sürecini de yavaşlatır.

Kızılcık suyu, kandaki kötü kolesterolü azaltır, iyi kolesterolü ise çoğaltır.

Ağız sağlığı açısından da çok önemli bir yere sahip olan kızılcık suyu, ağızdaki bakterilerin yok olmasını sağlar. Buna bağlı olarak; plak oluşumu engellenir, diş etleri daha sağlıklı olur, ağızdaki hijyen sağlanmış olur.

Kalsiyum açısından da zengin olan bu meyve, dişlerin ve tüm kemiklerin daha güçlü olmasını sağlar.

Böbrek taşı sorunu yaşayan kişiler kızılcık suyu içerek böbrek taşlarının daha kolay parçalanmasını sağlayabilirler.

Kızılcık suyu, cilt sağlığı ve güzelliği açısından da çok önemlidir. Çatlaklara ve selülite iyi gelen kızılcık suyu, cildin yenilenmesini sağlar.

Kilolarından şikayetçi olanlar kızılcık suyunu tüketebilir. İçerisindeki organik asitler, yağ yakımını kolaylaştırır ve daha kolay kilo vermenize yardımcı olur.