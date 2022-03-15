  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Limonata tarifi nasıl yapılır? Ev yapımı lezzetli, anne limonatası tarifi
Yemek Tarifleri

Limonata tarifi nasıl yapılır? Ev yapımı lezzetli, anne limonatası tarifi

Evde lezzetli ve pratik limonata nasıl yapılır? İşte anne limonatası tarifi

Yeniakit Publisher
2022-03-15 10:31:00 - 2022-03-15 10:35:29
Limonata tarifi nasıl yapılır? Ev yapımı lezzetli, anne limonatası tarifi

Ev yapımı lezzetli limonata tarifi

Limon ve portakal kış meyveleri olduğundan dilerseniz kış bitmemişken limon ve portakalları saklama poşetlerine alarak buzluğa kaldırabilirsiniz. İşte limonata malzemeleri;

• 1 tane portakal

• 2 tane limon

• 10 su bardağı su

• 1,5 su bardağı şeker

Limonata nasıl yapılır?

Limon ve portakalların dış kabuklarını iyice yıkayarak buzluğa kaldırın. Ertesi gün çıkarıp ortalama 10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından limon ve portakalları gelişi güzel doğrayarak robotun içine alın. Üzerlerine 1,5 su bardağı şeker ilavesi yapın. Robottan geçirdiğiniz portakal ve limonları bir kaba alın ve üzerine 10 su bardağı suyu ekleyerek hızlıca karıştırın. Süzgeçten süzün, daha sonra temiz bir tülbentten süzerek içeceği sürahi ya da şişelere doldurup buzdolabına kaldırın. Dilediğiniz zaman bardaklara alarak servis edebilirsiniz. Servis yaparken üzerine nane yaprakları ya da içine birkaç buz parçası koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

Püre yatağında güveçte köfte tarifi nasıl yapılır? Tam bir davet yemeği
Püre yatağında güveçte köfte tarifi nasıl yapılır? Tam bir davet yemeği

Yemek Tarifleri

Püre yatağında güveçte köfte tarifi nasıl yapılır? Tam bir davet yemeği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay