Limonata tarifi nasıl yapılır? Ev yapımı lezzetli, anne limonatası tarifi

Ev yapımı lezzetli limonata tarifi

Limon ve portakal kış meyveleri olduğundan dilerseniz kış bitmemişken limon ve portakalları saklama poşetlerine alarak buzluğa kaldırabilirsiniz. İşte limonata malzemeleri;

• 1 tane portakal

• 2 tane limon

• 10 su bardağı su

• 1,5 su bardağı şeker

Limonata nasıl yapılır?

Limon ve portakalların dış kabuklarını iyice yıkayarak buzluğa kaldırın. Ertesi gün çıkarıp ortalama 10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından limon ve portakalları gelişi güzel doğrayarak robotun içine alın. Üzerlerine 1,5 su bardağı şeker ilavesi yapın. Robottan geçirdiğiniz portakal ve limonları bir kaba alın ve üzerine 10 su bardağı suyu ekleyerek hızlıca karıştırın. Süzgeçten süzün, daha sonra temiz bir tülbentten süzerek içeceği sürahi ya da şişelere doldurup buzdolabına kaldırın. Dilediğiniz zaman bardaklara alarak servis edebilirsiniz. Servis yaparken üzerine nane yaprakları ya da içine birkaç buz parçası koyabilirsiniz.

Afiyet olsun.