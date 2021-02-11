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Otomotiv Kuveyt Türk taşıt finasman oranı nedir? Kuveyt Türk taşıt finansman şartları
Otomotiv

Kuveyt Türk taşıt finasman oranı nedir? Kuveyt Türk taşıt finansman şartları

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar katılım bankalarının taşıt finansman oranlarını merak ediyor. Alacağım güvende sistemi ile konut ya da araç-alım-satım işlemleriniz Kuveyt Türk güvencesinde yapabilirsiniz. Korona salgını sürecinde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler özel araçlarıyla istedikleri yere gitme imkanı bulurken, aracı olmayanlar ise ne yazık ki kalabalık ortamda seyahat etmek zorunda kaldı. Araç almak isteyenler faizsiz kredi desteği veren katılım bankalarının araç finansman oranlarını sorguluyor. Peki Kuveyt Türk taşıt finasman oranı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:40:00 - 2021-02-11 14:45:20
Kuveyt Türk taşıt finasman oranı nedir? Kuveyt Türk taşıt finansman şartları

Kuveyt Türk, sıfır ve ikinci el araç satın almak isteyenlere en avantajlı teklifi sunuyor. Hayallerinizi süsleyen otomobile sahip olmak araç finansmanı ile çok kolay. 60 aya varan vade imkanlı taşıt finansmanı ile aracınızı hemen alırsınız, ödemenizi uzun vadede yaparsınız.

Sıfır ve ikinci el binek araçlarda, tüketicilere TL ve döviz olarak finansman sağlanır. 2. El araç finansmanlarında 8 yaşa kadar finansman desteği sağlanmaktadır. Ancak, kullanılacak aracın yaşı ve kullandırılan finansmanın vadesi toplamı 108 ayı geçmeyecektir. (6 yaş için maksimum 36 ay, 7 yaş için maksimum 24 ay ve 8 yaş için maksimum 12 ay vade) Asgari peşinat yüzdeleri tür ve modele göre değişebilir.

Sıfır ve ikinci el binek taşıtlar, kasko değerinin 120.000 TL’ ye kadar kısmı için yüzde 70’i, 120.000 TL’yi aşan kısmı için yüzde 50’si oranında finanse edilebilir.

Araç finansmanlarındaki vade sınırlamasında sıfır araçlarda satış değeri; 2. El araçlarda ise kasko değeri dikkate alınır. Vade kısıtlaması aşağıdaki tablodadır. 

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