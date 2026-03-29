Kudüs’te siren sesleri: İran füzeleri İsrail Meclisi’ni sığınağa gömdü!
İran’ın füze misillemesi İsrail’in kalbi Kudüs’ü vurdu. Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi’nde (Knesset) sirenler çalınca oturum yarıda kesildi; işgalci yönetimin vekilleri apar topar sığınaklara kaçtı.
İsrail işgal rejiminin karar mekanizması Knesset, İran’dan ateşlenen füzelerin gölgesinde sarsıldı. Kanal 12 televizyonunun geçtiği son dakika bilgisine göre, Batı Kudüs’te uyarı sirenlerinin çalmasıyla birlikte Meclis Genel Kurulu’nda büyük panik yaşandı.
LİBERMAN KONUŞURKEN SİRENLER ÇALDI
İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman’ın kürsüde bütçe eleştirisi yaptığı sırada gelen "İran füzeleri yolda" istihbaratı, oturumu anında askıya aldırdı. Knesset televizyonu yayını aniden keserken, az önce bütçe pazarlığı yapan milletvekilleri bu kez can havliyle sığınaklara yöneldi.
SIĞINAKTAN SIZAN KARELER: KORKU VE PANİK
Sosyal medyaya düşen görüntülerde, İsrail’in üst düzey yetkililerinin ve milletvekillerinin meclis sığınağında beklediği anlar paylaşıldı. İran’ın misilleme saldırısı, İsrail’in en korunaklı noktalarından biri olan Meclis binasında dahi hayatı durdururken, sığınaktaki vekillerin yüzlerindeki korku objektiflere yansıdı.
