Kozalak reçeli tarifi: Öksürük ve astıma bire bir gelen kozalak reçeli nasıl yapılır?
Öksürük ve astıma bire bir gelen kozalak reçeli nasıl yapılır? Evde kozalak reçeli nasıl yapılır? İşte tüm detayları ile haberimizde...
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Çam kozalağı reçeli tarifi
Çam kozalağı reçeli tarifi için malzemeler
- 30-40 adet en küçüğünden çam kozalağı (3 ya da 4 cm olacak)
- 1, 5 litre içme suyu
- 1, 5 kg toz şeker
- Yarım limon suyu
Çam kozalağı reçeli tarifi nasıl yapılır?
Kozalakları dalından topladıktan sonra üzerindeki tüm kir ve çöpü temizleyin. Ardından soğuk su altında güzelce yıkayın. Tencereye suyu koyup kozalakları ilave edip 1 saat kadar kaynatıyoruz ve kaynayan çam kozalaklarımızın içine şekerimizi ilave ederek kaynatmaya devam ediyoruz. Yüzeyinde devamlı köpükler oluşur başından hiç ayrılmayıp tahta bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Taşmaması için reçel kıvama gelince içine limon suyumuzu ilave edip 5 dk. daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Sıcakken kavanozlara dolduruyoruz. Ters çevirip 12 saat bekletiyoruz. Afiyet olsun.