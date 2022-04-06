Kozalak reçeli tarifi: Öksürük ve astıma bire bir gelen kozalak reçeli nasıl yapılır?

Astım ve bronşite karşı etkili kozalak reçeli nasıl yapılır?

Çam kozalağı reçeli tarifi

Çam kozalağı reçeli tarifi için malzemeler

30-40 adet en küçüğünden çam kozalağı (3 ya da 4 cm olacak)

1, 5 litre içme suyu

1, 5 kg toz şeker

Yarım limon suyu

Çam kozalağı reçeli tarifi nasıl yapılır?

Kozalakları dalından topladıktan sonra üzerindeki tüm kir ve çöpü temizleyin. Ardından soğuk su altında güzelce yıkayın. Tencereye suyu koyup kozalakları ilave edip 1 saat kadar kaynatıyoruz ve kaynayan çam kozalaklarımızın içine şekerimizi ilave ederek kaynatmaya devam ediyoruz. Yüzeyinde devamlı köpükler oluşur başından hiç ayrılmayıp tahta bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Taşmaması için reçel kıvama gelince içine limon suyumuzu ilave edip 5 dk. daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Sıcakken kavanozlara dolduruyoruz. Ters çevirip 12 saat bekletiyoruz. Afiyet olsun.