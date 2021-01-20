Kolay açma nasıl yapılır? Kolay ve sade açma tarifi ve malzemeleri

Yaşmaya veya kuru maya ile yapabileceğiniz ev yapımı kabarık açmaları yapması hiç zor değil. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan açma özellikle sabahları kahvaltıların vazgeçilmezleri arasındadır. Tadı enfes sıcak sıcak yiyebileceğiniz yanında bir de çay ile misafirlerinize servis edebileceğiniz pratik açma tarifini sizler için hazırladık.

Açma tarifi için malzemeler neler?

Hamuru için:

1 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 paket yaş maya

2 tatlı kaşığı tuz (silme)

4 yemek kaşığı toz şeker (tepeleme)

7 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta

Susam

Açma tarifi yapılışı

Nefis yemek tariflerine göre, su ve sütü küçük bir tencerede ısıtın (ılık olması yeterli). Yoğurma kabınıza ılık su ve süt karışımını alarak yaş mayayı içerisinde eritin. Sıvı yağ, yumurta, tuz ve şekeri de ilave ederek karışımı homojen bir hale getirin. Üzerine yavaş yavaş unu ekleyerek hamuru hazırlayın. Unu 1’er bardak 1’er bardak ilave ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Hamur elinize yapışmayacak kıvama geldiğinde un eklemeyi bırakın ancak bir süre daha yoğurun. Un ekleme işlemi devam ettikten sonra yaklaşık 5 dakika kadar daha yoğurun ve üzerini temiz bir örtü ile örterek mayalanması için bırakın.

Vaktiniz müsaitse 1 – 1,5 saat dinlendirin. Ardından yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsiye açmaları dizin, aslında açma tarifi dedim ama ben bazılarını da poğaça gibi yuvarlak şekillendirdim. Tercih sizin. Üzerine yumurta sarısı sürün, isteğe göre susam, çörek otu vs. dökebilirsiniz. 160 derecede önceden ısıtmış olduğunuz fırında açmaların altı ve üstü kızarana kadar pişirin.