Kemik suyu nasıl kaynatılır? Kemik kaç dakika kaynatılmalı?

Kemik suyu, Türk mutfağının en eski lezzetlerinden biridir. Her türlü yemekte lezzet vermesi için kullanılır. Özellikle hastaların iyileşmesini hızlandırıcı özelliği ile bilinen kemik suyunun faydaları bununla da sınırlı kalmıyor. Hazırlanış aşamasında çok uzun saatler kaynatılması gerektiği için zahmetli bir yapım aşaması vardır. Ancak hazır olarak alabileceğimiz ilikli kemik suyunu son günlerde marketlerde de görmekteyiz. Yalnızca ülkemizde değil dünyada da hücre yenileyici özelliklerinden dolayı ilikli kemik suyu oldukça popüler hale gelmiş durumda.

Kemik neden kaynatılır?

Bugün içerdiği zengin vitamin ve mineraller sebebi ile insan sağlığına oldukça faydalı bir süper besin kabul edilen kemik suyu aslında ateşin keşfinden beri tüketiliyor. Etlerinden sıyrılmış kemiklerin uzun uzun pişirilmesi şekli ile, iliği başta içerisindeki diğer tüm vitamin ve mineralleri suya bırakması sağlanarak hazırlanan ilik kemik suyu özellikle bağışıklı veya kas sistemi zayıf olan hastalara şifa niyetine bile öneriliyor.

Kemik nasıl kaynatılır?

Malzemeler:

2 adet dana kemiği

1 çay bardağı sirke

3 litre su

Yapılışı:

Dana kemiklerinizi kasabıza düdüklü tencerenize sığacak şekilde kırdırın ve kemiklerin bol ilikli olmasını isteyin.

Geniş bir kap içerisine, kemiklerinizin üzerini geçecek şekilde su doldurun, bekleme suyuna bir çay bardağı sirkenizi de ekleyip 1 saat kadar suda kalmalarını sağlayın.

Kemikleri süzerek düdüklü ya da geniş bir tencerenize alarak kaynatmaya başlayın. Geniş olmasına özellikle dikkat edin hafif köpürmeler olacaktır. Köpürdükçe kevgir yardımı ile temizleyin.

Su kaynamaya başlayınca en kısık ateşe alıp en az 8 saat olmak üzere kaynatmalısınız. Dilerseniz 10-12 saate kadar kaynatabilirsiniz.

Sürenin sonunda kemik suyunuz koyulaşıp jel kıvamını alacaktır. Ocaktan aldığınız suyu karton bardaklara ya da başka kaplara alarak oda ısısında soğuduktan sonra buzluğunuzda dondurabilirsiniz.

Ya da hemen yemek, çorba, pilavlarınızda kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.