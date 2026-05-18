İran'dan Antalya çıkarması: Dünya Kupası provası Türkiye'de

İran milli futbol takımı, 2026 Dünya Kupası için ABD’ye gitmeden önce son hazırlık maçını oynamak üzere bugün Türkiye'ye geldi. İran, FIFA’ya 10 maddelik şart sunmuştu.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, "22 oyuncu ve teknik ekipten oluşan İran milli futbol takımı, 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce son hazırlık maçını oynamak üzere Antalya, Türkiye'ye hareket etti" haberini geçmişti.

İran’dan FIFA’ya 10 maddelik Dünya Kupası şartı

İran, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde FIFA’ya 10 maddelik bir ultimatom sunmuştu. İran Futbol Federasyonu, turnuvaya katılacaklarını belirtirken, ABD’nin İran heyetinin endişelerini dikkate alması gerektiğini bildirmişti.

İran basınında yer alan haberlere göre, FIFA’ya iletilen talepler arasında şu maddeler bulunuyor:

1. İslam Devrim Muhafızları Ordusu’nda askerlik yapanlar da dahil olmak üzere tüm oyuncu ve personel için sorunsuz vize verilmesi,

2. Vizeler verildikten sonra oyuncu ve personelin ABD göçmenlik yetkilileri tarafından sorgulanmaması,

3. Maçlara katılacak İranlı gazeteciler ve taraftarlar için vizelerin önceden çözüme kavuşturulması,

4. ABD makamlarının havaalanları, oteller, ulaşım güzergahları ve stadyumlarda en üst düzey güvenlik protokollerini sağlaması,

5. Taraftarların stadyumlara yalnızca resmi takım bayraklarını getirebilmesi, başka bayraklara izin verilmemesi,

6. İran milli marşının tüm maçlarda 'kesintisiz ve sorunsuz' şekilde çalınmasının garanti edilmesi,

7. Basın toplantılarında gazetecilerin sorularının yalnızca maçla ilgili konularla sınırlandırılması,

8. Takıma yönelik siyasi eleştirilerin yapılmaması,

9. İranlı askeri personele hakaret edilmemesi,

10. Turnuva boyunca İslam Cumhuriyeti sembollerinin resmi olarak tanınması.

