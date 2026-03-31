Dünya İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'nda ücret uygulamasına ilişkin tasarı onaylandı
Dünya

İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'nda ücret uygulamasına ilişkin tasarı onaylandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'nda ücret uygulamasına ilişkin tasarı onaylandı

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirildi.

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Mücteba Zarii konuya ilişkin bilgi verdi.

Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin tasarının ilgili komisyonda onaylandığını dile getiren Zarii, tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığını belirtti.

Söz konusu tasarının yasalaşması için ilgili komisyonun ardından, mecliste onaylanması ve sonrasında Anayasayı Koruyucular Konseyinden geçmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilerden 2 milyon dolar geçiş ücreti aldığını belirtmişti.

