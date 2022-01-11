İngiliz karbonatı nedir, nasıl kullanılır? İngiliz Karbonatı faydaları nelerdir?

İngiliz karbonatı en bilinen özelliğiyle vücudun asit ve alkali dengesini sağlamaya yardımcı olur. Mide asidinin artması sonucu yaşanabilen mide ekşimesi, mide yanması gibi problemlerin hızla geçmesini sağladığı söylenir. Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

İngiliz karbonatı nedir?

İngiliz karbonatı: Son yılarda adını sık sık duyduğumuz İngiliz karbonatı, sodyum bikarbonat olarak da bilinen bir maddedir. Eczanelerde satılan İngiliz karbonatı, vücudun asidik oranını dengeler.

İngiliz karbonatı faydaları

Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırdığından yağ yakım sürecinin hızlanmasını sağlıyor. En popüler özelliğiyle zayıflama konusunda destek olduğu düşünülüyor. Tıpkı bilinen karbonat gibi İngiliz karbonatı da dişleri beyazlatmak için kullanılabiliyor.

İngiliz karbonatı zayıflatır mı?

İngiliz karbonatını düzgün bir şekilde kullanmanın önemi büyüktür. Bu yüzden mutlaka bir hekime danışılarak kullanılmaya başlanması doğru olacaktır.

İngiliz karbonatı nasıl kullanılır?

İngiliz karbonatının en yaygın kullanım biçimi suya karıştırılarak tüketilmesidir. Bir litre su içerisine bir çay kaşığı İngiliz karbonatı ekleyerek gün içerisinde bu suyu içebilirsiniz. Kek, börek, poğaça gibi pişireceğiniz yiyeceklerde de rahatlıkla İngiliz karbonatı kullanabilirsiniz.

İngiliz karbonatını tüm ev temizliği işlemlerinde kullanabilirsiniz. Mükemmel bir parlatıcı olan İngiliz karbonatı sirke ile karıştırıldığında çok iyi bir temizleyici haline geliyor. Tezgah, lavabo, fırın, ocak gibi birçok mutfak eşyası temizliğinde rahatlıkla kullanılan İngiliz karbonatı, halı, koltuk gibi kumaş eşyalarda da harikalar yaratabiliyor. İngiliz karbonatını şampuanınıza katarak yağlı saçlar için çok iyi bir arındırıcı olarak kullanabilirsiniz. İngiliz karbonatı doğal bir yağ ile karıştırılır ve cilt için peeling olarak kullanılabilir.