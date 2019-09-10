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İncirli zeytinyağı kürü | Kuru incir zeytinyağı kürü neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

İncir zeytinyağı kürü neye iyi gelir? Kuru incir ve zeytinyağı karışımı faydaları neler? Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) incir hakkında bahsederken, “incir eğer cennet meyvesi olsaydı eğer incir olurdu.” dediği incirin faydaları saymakla bitmiyor. Kuru incir nelere faydalıdır? Kuru incir tüketmek vücutta hangi etkilere yol açalar? Kuru incir hangi hastalıkların tedavisi için kullanılıyor? İncir kan yapıcı, yumurta çatlatıcı, hamile kalmayı kolaylaştırıcı, anne sütü artırıcı gibi faydaları fardır. İncirin faydaları sadece bu kadar mı? Tabiki de hayır.Peki incir kürü nasıl hazırlanır?

10 Eylül 2019 Salı 18:58
İncirli zeytinyağı kürü | Kuru incir zeytinyağı kürü neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

İncir zeytinyağı kürü neye iyi gelir? Kuru incir ve zeytinyağı karışımı faydaları neler? Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) incir hakkında bahsederken, “incir eğer cennet meyvesi olsaydı eğer incir olurdu.” dediği incirin faydaları saymakla bitmiyor. Kuru incir nelere faydalıdır? Kuru incir tüketmek vücutta hangi etkilere yol açalar? Kuru incir hangi hastalıkların tedavisi için kullanılıyor? İncir kan yapıcı, yumurta çatlatıcı, hamile kalmayı kolaylaştırıcı, anne sütü artırıcı gibi faydaları fardır. İncirin faydaları sadece bu kadar mı? Tabiki de hayır.  Peki incir kürü nasıl hazırlanır?

İncirin faydaları, bronşite ve öksürüğü iyi gelir, vücut direncini artırır, sperm kalitesini düzenleyici, hücre gelişimini destekleyici, yaşlanma etkilerini geciktirici, 

Kuru incir kürü nasıl yapılır?

Yarım litre kaynayan suya 9 adet kuru inciri ilave edip, 7 dakika kısık ateşte kaynatınız. 7 dakika tamamlandıktan sonra ılımasını bekleyip süzünüz. Üçe veye ikiye bölerek öğünlerden 15 dakika önce aç karnına içiniz. 2 defa 21 gün uygulanır ve her 21 gün tamamlandığında 7 gün ara veriniz. Toplam uygulama süresi 42 gündür. Uygulama sürelerine 7 günlük aralar dahil değildir.

İncirli zeytinyağı kürü nasıl hazırlanır?

250 gram kuru incir

1 litre zeytinyağı

İncirleri yıkayıp süzün.

Ardından kuşbaşı olacak şekilde doğrayın.

İncirleri bir kavanoz yağın içerisine alın ve zeytinyağın ağzını kapatın.

Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde bekletin.

Beş günün sonunda sabah ve akşam aç karnına yiyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:58
  1. İncirli zeytinyağı kürü
  2. Kuru incir zeytinyağı kürü neye iyi gelir?
  3. İncirli zeytinyağı kürü nasıl hazırlanır?
  4. Kuru incir kürü nasıl yapılır?

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