İncir reçeli tarifi nasıl yapılır? Ham incir reçeli kolay, anne usulü ve pratik tarif

Yabani (Ham) incir reçeli sadece kahvaltıda tüketilen bir reçel türü değildir. Aynı zamanda sütlü tatlıların da bütünleyicilerinden bir tanesidir diyebiliriz

Enfes ham incir reçeli tarifi

Malzemeler

1 kilo ham incir (En geç haziran başında toplanmış olmalı)

1 litre kadar su

2 kilo toz şeker

Yarım limon suyu

(İsteğe bağlı karanfil ya da çubuk tarçın)

Enfes ham incir reçeli tarifi nasıl yapılır?

Önce incirleri iyice ayıklamak gerekir. İncirlerin uzun sap kısımları kesip diğer uç kısımını ise bıçağın ucuyla hafifçe oyup delik açın. Temizlenen incirleri bol suda yıkayıp süzün. Tencereye incirleri haşlayacak kadar bir su koyup kaynatın. İncirleri kaynayan suya aktarıp hafifçe yumuşayıncaya kadar, (yarım saat falan yeterli) haşlayın. İncirlerin haşlama suyunu dökün üzerine soğuk su doldurun, bekleyin. Ilıyan suyu tekrar dökün ve tekrar soğuk su koyun yine biraz bekleyin bu şekilde sürekli suyunu değiştirerek işlemi incirlerin soğumasını sağlayın. Acı suyu atılmış oluyor bu şekilde. Diğer taraftan, toz şeker ve suyu çelik tencereye koyup orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynatın. Şerbet kaynamaya başlayınca 15 dakika daha kaynatarak koyulaşmasını bekleyin,. Daha sonra şerbet olurken siz incirleri alıp tek tek hafifçe, fazla ezmeden sıkarak içindeki kalan acı suyu açtığınız delikten boşaltmata çalışın. Sonra sıkılmış hafifçe buruşmuş incirleri kaynayıp biraz koyulaşmış şerbetin içine atın. yüksek ısılı ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Ocağın altını kısıp reçeli 30 40 dakika kadar da kısık ateşte pişirin. İncirler tekrar şişmiş olacak. Reçelin şerbeti hafifçe ağdalaşana kadar iyice kaynatın. İsterseniz kaynarken bir iki adet karanfil veya çubuk tarçın ekleyerek aroma verebilirsiniz. Reçel istenen kıvama gelince yarım limon suyu sıkılıp birkaç dakika daha kaynatılır ve altı kapatılır, soğuyunca kavanoza doldurulur.

Ev yapımı incir reçeli tarifi

Malzemeler

1 kg taze incir

1 kg toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Nasıl Yapılır?

Akşamdan yıkadığınız incirleri derin bir tencereye koyun. Üzerine toz şeker dökerek bir gece bekletin. Şekerler sabaha kadar eriyecektir. Eriyen şekerlerle beraber incirleri kısık ateşte pişirin. Şerbet kıvamına geldiğinde 30-35 dk daha pişirmeye devam edin. Bir yemek kaşığı limon suyu ekledikten sonra reçel kıvamına gelince ocaktan alın. İncir reçelini kaynar şekilde kavanozlara doldurun ve ağzını kapatın. Afiyet olsun.