0553 313 94 23

Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak mendil

Kimyasallardan uzak ıslak mendilleri evlerinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

05 Haziran 2019 Çarşamba 00:59
Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak mendil

Neredeyse günün her saati ıslak mendile ihtiyaç duyarız. Bir şeyler yiyip içtiğimizde ya da toplu taşımaya bindiğimizde elimizin altında bir ıslak mendil olsun isteriz. Bu mendillerin hijyen için son derece önemli olduğunu düşünürüz. Ancak piyasada yer alan birçok ıslak mendil sağlığımız için pek de yararlı değil.

Hazır ürünler önerilmiyor

Hanımlar en çok bebeklerin bez bölgelerini temizlemek için sık sık ıslak mendile başvurur. Buna rağmen uzmanlar bebek bakımında hazır mendiller yerine ev yapımı, anneannelerimizden kalan yöntemleri kullanmamızı öneriyor. Peki, evde kendi ıslak mendilimizi hazırlamak sanıldığı kadar zor mu?

Malzemeler:

  • 1 adet havlu rulo kağıt havlu
  • 4 su bardağı kaynar su
  • 1 yemek kaşığı aloe vera yağı
  • 1 yemek kaşığı kastilya sabunu
  • 10 damla portakal yağı
  • 10 damla E vitamini yağı
  • 5-6 damla tatlı badem yağı 

Öncelikle keskin bir bıçakla kağıt havlu rulosunu ikiye bölün.

Yarım ruloların rahatça yerleşebileceği plastik iki kutu edinin.

Ruloları plastiklere yerleştirin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp, ikiye bölün.

Karışımı iki rulonun üzerine dökün.

Plastiklerin kapaklarını kapatın ve çalkalayın. Böylece kağıt havlular daha iyi ıslanacaktır.

Ev yapımı ıslak mendiliniz hazır.

Şimdiden kolay gelsin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 00:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    1. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    3. Samsu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4..
    4. Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında..
    5. Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak..
    6. Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı
    7. DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye..
    8. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    9. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    10. Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı..
    11. Trump'tan "edepsiz" açıklaması
    12. Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen..
    13. Sivas’ta trafik kazası 9 yaralı
    14. Sivas'ta sağanak
    15. Sudan'da ölü sayısı 40'a yükseldi
    16. Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
    17. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    18. Tüm aile bu tarife bayılacak: Pratik..
    19. Hindistan'da Nipah virüsü salgını
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2019
    21. Ardahan’da feci kaza: 6 yaralı
    22. Kaliforniyalı Müslümanlar Bayram..
    23. Sinop’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    24. Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'te..
    25. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4..
    26. FETÖ şüphelilerinin tekneyle..
    27. Abdullah Avcı'nın transfer listesi..
    28. Aktör Gérard Depardieu’ye yöneltilen..
    29. Ablasını arayıp 25 metrelik..
    30. Netanyahu: Bazı Arap ve İslam ülkeleri..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'na uyarı
    FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'na uyarı
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    İran ABD'ye şartını açıkladı! "Diyaloğun başlaması için..."
    İran ABD'ye şartını açıkladı! "Diyaloğun başlaması için..."