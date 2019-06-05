Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak mendil

Neredeyse günün her saati ıslak mendile ihtiyaç duyarız. Bir şeyler yiyip içtiğimizde ya da toplu taşımaya bindiğimizde elimizin altında bir ıslak mendil olsun isteriz. Bu mendillerin hijyen için son derece önemli olduğunu düşünürüz. Ancak piyasada yer alan birçok ıslak mendil sağlığımız için pek de yararlı değil.

Hazır ürünler önerilmiyor

Hanımlar en çok bebeklerin bez bölgelerini temizlemek için sık sık ıslak mendile başvurur. Buna rağmen uzmanlar bebek bakımında hazır mendiller yerine ev yapımı, anneannelerimizden kalan yöntemleri kullanmamızı öneriyor. Peki, evde kendi ıslak mendilimizi hazırlamak sanıldığı kadar zor mu?

Malzemeler:

1 adet havlu rulo kağıt havlu

4 su bardağı kaynar su

1 yemek kaşığı aloe vera yağı

1 yemek kaşığı kastilya sabunu

10 damla portakal yağı

10 damla E vitamini yağı

5-6 damla tatlı badem yağı

Öncelikle keskin bir bıçakla kağıt havlu rulosunu ikiye bölün.

Yarım ruloların rahatça yerleşebileceği plastik iki kutu edinin.

Ruloları plastiklere yerleştirin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırıp, ikiye bölün.

Karışımı iki rulonun üzerine dökün.

Plastiklerin kapaklarını kapatın ve çalkalayın. Böylece kağıt havlular daha iyi ıslanacaktır.

Ev yapımı ıslak mendiliniz hazır.

Şimdiden kolay gelsin.