Hedeflerinde füze ve savunma altyapısı var! İsrail 24 saatte İran'a 140'tan fazla saldırı düzenledi
İsrail ordusu ABD ile birlikte saldırı başlattıkları İran’a son 24 saatte 140’tan fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
İsrail ordusu, İran'a yönelik son bir günde gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Alınan hedefler açıklandı
İsrail ordusu, İran’ın askeri altyapısına yönelik son bir günde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail savaş uçaklarının son bir günde 140’ın üzerinde hava saldırısı gerçekleştirdiği iddiasına yer verilen açıklamada, balistik füze fırlatma ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma altyapısının hedef alındığı ileri sürüldü.
Siyonist rejimin kalbine misilleme tokadı! İran füzeleri İsrail’i vurdu: Sanayi bölgesi alev alev