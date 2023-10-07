Hatice Kübra Öztürk Gökkaya kimdir?

1977 Ağrı Doğubeyazıt doğumludur. İlköğretimi Ağrı’da, lise tahsilini İstanbul Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans yapan Öztürk, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde de lisans öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir.

Bayrak Radyo’da “Gökkuşağı” adlı programla başladığı meslek yaşamına Kanal 7 TV'de, “Gezi Notları, Hafta Sonu Haberleri” programı, Kanal 7 internet haber editörü olarak devam etti. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Halkla İlişkiler Koordinatörü, Dış İlişkiler Koordinatörü olarak çalıştı. 2001 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyeliği ile başlayan siyasi hayatı, 2005 yılından itibaren Genel Merkez Kadın Kolları 1. 2. 3. Olağan Kongresi ile MKYK üyesi seçilerek Ar-Ge Birim Başkanı olarak devam etti. Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu İcra Kurulu Üyesidir.