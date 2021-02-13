Hafız Abdullah Nazırlı kimdir hayatı

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde doğdu. Hazırlı hocanın babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadeler 'den İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır. Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir.

Hafız Abdullah Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçti. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrendi ve hafızlığa başladı. 12 yaşında hafızlığını tamamyan Abdullah Nazırlı, babası tarafından Elazığ'a götürüldü.

Bütün ömrünü Kur’an eğitimi ve öğretimine adayan Hafız Abdullah Nazırlı, 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiştir.