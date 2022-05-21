Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 hac tercih sonuçları e devlet:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 37 bin 770 Türk vatandaşının Hacca gideceğini açıkladı. İki yıl aradan sonra ilk kez Arabistan yönetimi yurt dışından hacı adayı kabul edecek. 2020 hac kura sonuçlarına göre hacca gitmeye hak kazanan adayların tercihinde bulunacağı 2022 hac tercihleri için başvurular 9 Mayıs itibariyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayacağını duyurmuştu. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi de kararlaştırıldı. 2022'de hac ibadeti 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. E devlet hac tercih sonuçları için tıklayız