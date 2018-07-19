Gizli şekerin belirtileri nelerdir?

Tıpta “pre-diyabet” ve “glikoz tolerans bozukluğu” olarak da adlandırılan gizli şeker, açlık kan şekerinin 100-126 mg/dl aralığında olması olarak tarif edilebilir.

Ancak bazı durumlarda açlık kan şekeri normal değerlerde çıkabilmesine rağmen, oral glikoz tolerans testi (OGTT) adı verilen şeker yükleme testinde, yükleme yapılmasının 2. saatinde ölçülen kan şekeri değeri 140-200 mg/dl arasında çıkıyorsa, bu kişide gizli şeker olduğuna işarettir.

Koroner kalp hastalığı ve damar rahatsızlıklarına sebep olabilen gizli şekerde, tansiyonun şiddetiyle orantılı olarak göz hasarı (retinopati) meydana gelebilir.

Gizli şeker erkeklere oranla, bayanlarda daha sık görülmektedir. Beslenmeye dikkat edilmesi, glisemik indeks diyeti yapılması, kilo kontrolü, düzenli egzersiz yapılması ve eğer kullanılıyorsa sigaranın bırakılması gizli şeker rahatsızlığının önlenmesinde etkilidir.

Bu esnada doktorun verdiği ilaçların da düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Ancak tüm çabalara rağmen %4-9 gibi bir oranda gizli şekerin, normal şeker hastalığına dönüştüğü görülmektedir.

GİZLİ ŞEKERİN BELİRTİLERİ:

Göbek bölgesinden şişmanlama,

Trigliseridin yükselmesi,

İyi kolesterol seviyesinde azalma,

Ürik asit miktarının artması,

Sık tekrarlayan ve tedaviye rağmen düzelmeyen idrar yolları enfeksiyonları

Vücutta sıklıkla oluşan mantar enfeksiyonları ve yaralar,

Yaraların iyileşmesinin normalden daha uzun sürmesi,

Yemek sonrası halsiz hissetme, uyku hali ve terleme,

Açlık durumunda terleme,

Özellikle baş ve boyun bölgesinde sıklıkla meydana gelen terleme atakları,

Baş ağrısı,

Kalp çarpıntısı,

Hatırlamada güçlük çekme,

Odaklanma problemleri,

Tatlı yeme isteğinin aşırı derecede olması,

Sebepsiz öfke nöbetleri ve sinirlilik hali

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.