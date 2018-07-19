0553 313 94 23

Gizli şekerin belirtileri nelerdir?

Normal şeker hastalığına göre toplumda nerdeyse iki kat daha fazla görülen gizli şeker, kendini fazla belli etmeden ilerleyen sinsi bir hastalıktır.

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:13
Gizli şekerin belirtileri nelerdir?

Tıpta “pre-diyabet” ve “glikoz tolerans bozukluğu” olarak da adlandırılan gizli şeker, açlık kan şekerinin 100-126 mg/dl aralığında olması olarak tarif edilebilir.

Ancak bazı durumlarda açlık kan şekeri normal değerlerde çıkabilmesine rağmen, oral glikoz tolerans testi (OGTT) adı verilen şeker yükleme testinde, yükleme yapılmasının 2. saatinde ölçülen kan şekeri değeri 140-200 mg/dl arasında çıkıyorsa, bu kişide gizli şeker olduğuna işarettir.

Koroner kalp hastalığı ve damar rahatsızlıklarına sebep olabilen gizli şekerde, tansiyonun şiddetiyle orantılı olarak göz hasarı (retinopati) meydana gelebilir.

Gizli şeker erkeklere oranla, bayanlarda daha sık görülmektedir. Beslenmeye dikkat edilmesi, glisemik indeks diyeti yapılması, kilo kontrolü, düzenli egzersiz yapılması ve eğer kullanılıyorsa sigaranın bırakılması gizli şeker rahatsızlığının önlenmesinde etkilidir.

Bu esnada doktorun verdiği ilaçların da düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Ancak tüm çabalara rağmen %4-9 gibi bir oranda gizli şekerin, normal şeker hastalığına dönüştüğü görülmektedir.

GİZLİ ŞEKERİN BELİRTİLERİ:

Göbek bölgesinden şişmanlama,

Trigliseridin yükselmesi,

İyi kolesterol seviyesinde azalma,

Ürik asit miktarının artması,

Sık tekrarlayan ve tedaviye rağmen düzelmeyen idrar yolları enfeksiyonları

Vücutta sıklıkla oluşan mantar enfeksiyonları ve yaralar,

Yaraların iyileşmesinin normalden daha uzun sürmesi,

Yemek sonrası halsiz hissetme, uyku hali ve terleme,

Açlık durumunda terleme,

Özellikle baş ve boyun bölgesinde sıklıkla meydana gelen terleme atakları,

Baş ağrısı,

Kalp çarpıntısı,

Hatırlamada güçlük çekme,

Odaklanma problemleri,

Tatlı yeme isteğinin aşırı derecede olması,

Sebepsiz öfke nöbetleri ve sinirlilik hali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:13
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. gizli şeker
  4. gizli şeker belirtileri
  5. şeker hastalığı
  6. şeker hastalığı tedavi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DHKP-C'ye büyük şok! Gri listede yer alıyordu
    1. DHKP-C'ye büyük şok! Gri listede yer..
    2. Irak'ta neler oluyor? Sadr'dan yeni..
    3. Ağız içi yaralarının belirtilerinin..
    4. Yılan ısırmalarına karşı önemli uyarı:..
    5. Selfie çekerken 3 bin voltluk tellerin..
    6. Wilshere, Fenerbahçe'ye neden imza..
    7. Aydın'da korkunç kaza! Temizlik..
    8. Elde karıncalanma neden olur?
    9. A101 BİM aktüel indirim ürünleri..
    10. AB'den flaş karar: Macaristan'ı..
    11. Skandal! Ünlü medya patronu öz kızına..
    12. Düğün günü eşini öldürdü, anlattıkları..
    13. Milli Eğitim’de “sistem” skandalı!..
    14. Kidz Eurosport ve MTV kanallarının..
    15. Ölü olarak girdiği mahkemeden sağ..
    16. Aziz Yıldırım, Sözcü muhabirini topa..
    17. MİT'in paketlediği FETÖ'cü tutuklandı
    18. Bunun adı şerefsizlik! Yavru köpeği..
    19. Fırat Doğu Parlak kimdir?
    20. Gizli şekerin belirtileri nelerdir?
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav sonuçları!!!
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik"
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...