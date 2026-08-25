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Yaşam Buzdolabı yok, elektrik yok! 20 ton peyniri yüzyıllardır bu şekilde saklıyorlar
Yaşam

Buzdolabı yok, elektrik yok! 20 ton peyniri yüzyıllardır bu şekilde saklıyorlar

Yeniakit Publisher
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Buzdolabı yok, elektrik yok! 20 ton peyniri yüzyıllardır bu şekilde saklıyorlar

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyünde yaşayanlar hazırladıkları peynirleri yüzyıllardır buz mağaralarında muhafaza ediyor.

Erzincan’ın Ayranpınar köyünde yüzyıllardır devam eden peynir saklama geleneği bugün de sürdürülüyor.

 

Erzincan'a yaklaşık 61 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan buz mağaraları, geçmişten günümüze peynirlerin bozulmadan saklanması amacıyla kullanılıyor.

 

Köylüler, mayıs ayında hazırladıkları peynirleri çuvallara koyarak mağaraya getiriyor. Doğal serinliği sayesinde peynirlerin ekim ayına kadar muhafaza edildiği mağaralar, kışlık peynirlerin saklandığı geleneksel bir depo görevi görüyor.

Köy sakinleri, çevre köylerden de peynir getirilen mağaralarda 20 tondan fazla peynirin muhafaza edildiğini belirtiyor.

Buz mağaralarının yüzyıllardır kullanıldığını ifade eden köylüler, geçmişte ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle vatandaşların peynirlerini mağaraya katırlarla taşıdığını anlattı.

 

Mağarada bekletilen peynirlerin kendine özgü bir lezzet kazandığını belirten köylüler, doğal yöntemle muhafaza edilen peynirlerin özellikle kış aylarında tüketildiğini söyledi.

 

Köylüler, buz mağaralarının yalnızca peynirlerin muhafaza edildiği bir alan olmadığını, geçmişte çevre köylerden gelen vatandaşların buluştuğu ve köy ürünlerinin satıldığı önemli bir nokta olduğunu da aktardı.

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