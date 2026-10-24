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Gündem Fatih Cibali Sahili'nde erkek cesedi bulundu
Gündem

Fatih Cibali Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
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Fatih Cibali Sahili'nde erkek cesedi bulundu

Fatih Cibali Sahili’nde deniz polisi ekiplerince bulunan erkek cesedinin kimliği belirlenemedi; cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Cibali Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, bir erkek cesedi tespit etti. Ekipler, şahsın cesedini kıyıya çıkardı. Kimliği tespit edilemeyen cenaze, işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cenazenin sahilden çıkarılma anına şahit olan Kadir Kutlu isimli vatandaş, "Burada Sahil Güvenlik ve Deniz Polisleri vardı. Bir ceset çıkarttılar, siyah torbaya koydular, kimseyi yaklaştırmadılar. Ambulans geldi, pek bildiğim bir şey yok. Saat 16.00 gibi burada çıkarttılar. Cesedin cinsiyeti erkekti, yüzünde yanık olduğunu söylediler. Selde kaybolanlardan şüphelendim ama alakası yokmuş herhalde" şeklinde konuştu.

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