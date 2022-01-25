Evde diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Diş ağrısına iyi gelen bitkisel ürünler

Diş ağrısı, dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrıya verilen isimdir. Ani ve şiddetli başlayan diş ağrısının en sık görülen nedeni diş çürüğünün ilerlemesi ve mikroorganizmaların diş özüne ulaşmasıdır.

Evde diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir?

Tuzlu su, dişleriniz arasındaki birikintileri gevşetebilir, dezenfektan görevi görebilir ve iltihabı azaltabilir. Bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve ağzınızı iyice çalkalayın.

Dişlerinizin arasına sıkışmış yiyecek parçacıklarını veya plağı temizlemek için diş ipi kullanın.

Diş ağrısı dişin travmasından kaynaklanıyorsa yanağınızın dışına soğuk kompres uygulayın.

Hidrojen peroksit (% 3'lük çözelti) iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Hidrojen peroksiti eşit miktarda suyla seyreltilmelidir. Çözelti kesinlikle yutulmamalıdır.

Diş ağrısına iyi gelen bitkisel ürünler - Doğal yöntemler

Karanfil yağı: Karanfil yağı ağrıyı uyuşturan ve iltihabı azaltan doğal bir antiseptiktir. Bir pamuk topuna az miktarda karanfil yağı sürün ve ağrılı bölgeye uygulayın. Veya küçük bir bardak suya bir damla karanfil yağı ekleyin ve ağzınızı iyice çalkalayın

Vanilya özü: Vanilya özündeki ekstrat geçici olarak ağrıyı hafifletir ve antioksidanları bölgenin iyileşmesine yardımcı olur. Ekstraktı dişe ve diş etine günde birkaç kez uygulamak için bir pamuk yararlı olacaktır. Vanilya özünü dişe ve diş etine günde birkaç kez uygulamak için parmak uçlarınızı veya top pamuk kullanın.

Nane çayı: Nane çayının sakinleştirici özelliğinden yararlanmak amacıyla nane yapraklarını kaynatarak soğuması beklenmeli. Soğuyan nane çayı ağrıyan bölgeye uygulayabilirsiniz.

Sarımsak: Ezilmiş bir diş sarımsak ezmesi yapın ve etkilenen bölgeye uygulayın. Sarımsak, bakterileri öldürebilir (antimikrobiyal allisin içerir) ve ağrıyı hafifletebilir.

Ev yapımı kekik yağı: Kekik, güçlü antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Diş ağrısı semptomlarını hafifletmek için suya birkaç damla kekik yağı ekleyebilir ve gargara yapabilirsiniz. Kekik uçucu yağını birkaç damla temiz suyla seyrelterek bir pamuk topuna ekleyebilirsiniz. Ardından etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz.

Ancak tüm bunların sadece bazı durumlarda işe yarayabilecek, geçici çözümler olabileceği unutmayınız. Mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır.