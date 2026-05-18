Ertem Şener'den Rasim Ozan yorumu! Alakam yok

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sabah saatlerinde tutuklama kararı çıkmıştı. İfadesinde suçlamaları reddeden Kütahyalı hakkında uzun yıllardır beraber Beyaz Futbol'la seyirci karşısına çıkan spiker Ertem Şener konuştu.

"İlgi alakam dışında"

'Arkadaşlar, Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili şunu söyleyeyim. Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili söylenecek bir şey yok. Şu an kendisi adliyede. Yapacak bir şey yok, bilmem, etmem. Ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben de sizin gibi seyrediyorum. Ama bu akşam programda yok. Bugün zaten program son. Ha bundan sonra ne olur? Bundan sonra da bakılır, bilmiyorum. Yani benim ilgi, alaka alanımın dışında. Bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum.'