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Enginar dolması yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması tarifi malzemeleri

Az bilinse de taze enginar ile yapılan çeşitli yemeklerden biri de dolmadır. Peki, zeytinyağlı enginar dolması yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zeytinyağlı enginar dolması tarifi...

07 Ekim 2019 Pazartesi 18:58
Enginar dolması yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması tarifi malzemeleri

Az bilinse de taze enginar ile yapılan çeşitli yemeklerden biri de dolmadır. Peki, zeytinyağlı enginar dolması yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı enginar dolması için gerekli malzemeler nelerdir? İşte zeytinyağlı enginar dolması tarifi...

Malzemeler

– 5 tane enginar
– ½ bardak zeytinyağı
– 5 kaşık pirinç
– Dereotu
– Taze nane
– Yeşil soğan
– 1 limon (suyu)
– 1 küp şeker (1 çay kaşığı toz şeker)
– Tuz
– Karabiber
– Nane
– Fesleğen

Enginar dolması yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle enginarı pazardan ya da marketten alırken kabukları soyulmamış bir şekilde alınız ve yapım esnasında kabuklarını kopartmayınız. İç kısmını bir kaşık yardımıyla temizleyin. Kararmaması için geniş bir kabın içine limonlu su koyun ve enginarlarınızı içine koyun. İç harcını hazırlamak için küp küp doğradığınız soğanları hafif kavurun, üzerine yıkadığınız pirinçleri ilave edip kavurmaya devam edin. Dereotunu, yeşil soğanı ve taze naneyi ince ince doğrayın. Limon suyu ile birlikte pirinçlerin üzerine ekleyin. Daha sonra şekeri, tuzu ve baharatları da ekleyin. Pirinçler hafifi yumuşayıncaya kadar pişirdikten sonra yayvan bir borcama aldığınız enginarların içini harç ile doldurun. Suyunu da ilave edip kısık ateşte yapraklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

Enginar dolması püf noktası

– Enginarların tüylü kısmını çok dikkatli temizleyin.
– Limonlu suya koyamasanız bile kararmaması için üzerine mutlaka hemen limon sürün.
– İç harcına dilediğiniz tüm taze baharatı katabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:58
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