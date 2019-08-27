Emmanuel Emenike kimdir? Emmanuel Emenike son dakika transfer

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emkenike'nin yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike uzun bir aranın ardından, Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Son olarak Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen ve geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren 32 yaşındaki Nijeryalı forvet, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın CEO'luğunu yaptığı Berke Özer ve Recep Gül'ün kiralık olarak formasını giydiği Belçika 2.Lig ekibi Westerlo ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Peki Emmanuel Emenike kimdir?

Sportif direktörlüğünü Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Westerlo, Fenerbahçe'den yolu geçmiş futbolcuları takıma dahil etmeye devam ediyor.

Sezon başında Berke Özer'i kiralık olarak transfer eden Belçika ekibi şimdi de Emenike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Westerlo'dan yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcunun takımla idmanlara başladığı belirtildi. Oyuncunun durumuna göre resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Emmanuel Emenike kimdir?

Emmanuel Emenike, 10 Mayıs 1987 tarihinde Nijerya’da doğmuştur.

Futbola Nijerya’nın Delta eyaletinin takımı Delta Force FC’de başladı. 2007-08 sezonunun ikinci yarısında Güney Afrika’ya giden Emenike, National First Division adlı ikinci ligin takımlarından Mpumalanga Black Aces’e transfer oldu. Mayıs 2008’de başka bir Güney Afrika takımı FC Cape Town’a transfer oldu.

Takım arkadaşının ısrarı üzerine Türkiye’ye gelmiş, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nde denenmiş ama olmamış. Gençlerbirliği menejerinin Karabükspor başkanını arayarak orayla anlaşma yapmasını sağlamış.

2009-2010 sezonunda Karabükspor’a kiralık olarak gelen Emenike gösterdiği performans ile birlikte Kardemir Karabükspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kardemir Karabükspor’ un Bank Asya 1.Lig’ den Süper Lige çıkmasında büyük emeği olan Emenike takımı adına 28 Maçta 16 gol atarak 2009-2010 sezonunda Bank Asya 1. Lig’ de Yasin Avcı’nın ardından en golcü ikinci oyuncu olarak tamamlamıştır.

2009-2010 sezonunda Bank Asya 1. Lig’in en iyi yabancı futbolcusu ise 23 maçta 14 gol atarak tamamladı.

2010-2011 sezonu sonunda 7 Milyon Euro’ ya 4 yıllığına Fenerbahçe’ ye transfer oldu. Emenike 4 yıl içerisinde başka bir kulübe satılırsa eski kulübü Karabükspor’ a 2 milyon Euro daha kazandıracak diye de bir anlaşma yapıldı.

Transfer olduğu Fenerbahçe’ de 1 maç bile oynamadan 10 milyon Euro’ ya Spartak Moskova’ ta transfer olmuştur.

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe’ye katıldıktan 1 ay sonra başlatılan şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011’de “Şike yapmak” iddiasıyla gözaltına alındı, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında tutuksuz olarak yargılanmış ve beraat etmiştir.

Bu olaylar dolayısıyla Türkiye’de kalmak istemedi ve ayrılmak istediğini yönetime iletti. Bunun üzerine de 28 Temmuz 2011 tarihinde Fenerbahçe’den 10 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova’ya transfer oldu.

2013 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe Emmanuel Emenike’yi Spartak Moskova’dan 13 milyon Euro karşılığında geri alarak kadrosuna kattı.

Futbol Kariyeri :

2007 – Delta Force FC

2008 – Mpumalanga Black Aces

2008 – 2009 – FC Cape Town’a

2009 – 2011 – Karabükspor

2011 – 2011 – Fenerbahçe

2011 – 2013 – Spartak Moskova

2013 – – Fenerbahçe