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El açması börek nasıl yapılır? El açması börek tarifi

Her börek çeşidinin iç malzemesi aslında sizin damak tadınıza kalmış. Tabi bazı hamur kıvamına ve şekillerine uygun içleri tercih etmenin lezzeti arttıracağına da şüphe yok. Börek yaparken sabırlı olmanız aslında en büyük püf noktadır. Bu tarifimizde sizlere el açması nefis patatesli börek tarifi vereceğiz. Peki, el açması patatesli börek nasıl yapılır?

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:31
El açması börek nasıl yapılır? El açması börek tarifi

Her börek çeşidinin iç malzemesi aslında sizin damak tadınıza kalmış. Tabi bazı hamur kıvamına ve şekillerine uygun içleri tercih etmenin lezzeti arttıracağına da şüphe yok. Börek yaparken sabırlı olmanız aslında en büyük püf noktadır. Bu tarifimizde sizlere el açması nefis patatesli börek tarifi vereceğiz. Peki, el açması patatesli börek nasıl yapılır?

Hamur için malzemeler : 

4 su bardağı un 
1 adet yumurta 
1 adet yumurta akı 
1/2 su bardağı süt 
1/2 su bardağı yoğurt 
1/2 su bardağı sıvı yağ 
1 yemek kaşığı sirke 
1 tatlı kaşığı tuz 
150 gram tereyağı (erimiş) 
1 çay bardağı sıvı yağ (Böreğin üzerine sürmek için) 
1 yemek kaşığı yoğurt (Böreğin üzerine sürmek için)

İç harcı için malzemeler :

1 kg. patates
2 adet soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
200 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı :

İç Harcı için:

Patatesleri haşlayın ve haşlanan patatesleri çatal yardımı ile ezerek püre haline getirin. Soğanları küp küp doğrayın ve tavada pembeleşinceye kadar pişirin püre haline getirdiğiniz patatesleri ilave edin. Kaşar ile beraber pişirin. Baharatlar ile patatesleri lezzetlendirin. Pişirmeye devam edin ve soğumaya bırakın.

Hamurun hazırlanışı:

Yumurta, yumurta akı, süt, yoğurt, sıvı yağ, sirke ve tuzu karıştırın. Hamurunuz kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yukardaki ölçüyü temel alıp un ilave etmeye devam edin. Hamurunuz kıvamına gelince tezgah üzerinde 6-8 beze olacak şekilde dinlendirin. Tereyağını eritin ve fırını fansız programda 180 derece de ısıtın. Hamur bezelerini önce merdane daha sonra oklava yardımı ile inceltin. Erimiş tereyağını fırça yardımı ile hamura yedirin ve patatesli iç harcı ilave edin. Hamurun en ucundan iç harçla beraber yuvarlayarak sarın. Sardığınız böreği sarmal şekilde yuvarlayın. Yağlanmış tepsiye böreğinizi yerleştirin ve üzerine çırpılmış yoğurt-sıvı yağ karışımını ilave edin. Üzeri kızarana kadar 20-25 dakika pişirin.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:31
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