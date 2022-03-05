e devlet adres bilgisi güncelleme nasıl yapılır? E devlet adres değişikliği nasıl yapılır?

SGK’dan vatandaşlara e-devlet sistemi için uyarı geldi. Adres bilgilerini kontrol edip düzeltmeyenler sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir uyarı geldi. Kurum, e-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edilip güncellenmesi gerektiğini belirterek, adres bilgisi yanlış ya da eksik olanların sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağına vurgu yapıldı. Peki e devlet ikametgah adresi değişikliği nasıl yapılır?

E-Devlet'ten adres değişikliği nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden kolayca adres değişikliği yapmak isteyenler aşağıdaki adımları takip edebilirler:

https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresine gidin.

e-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapın.

"Bu hizmeti kullanarak, yerleşim yeri adresi ve/veya diğer adres bildiriminde bulunabilirsiniz." adımını takip edin.

Uyarı: Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanabilirsiniz. Bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde veya yurt dışı adres bildirimi için bu hizmetten yararlanılamaz.

"Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." ya da "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." seçeneğini seçin.

Taşınma Tarihi doldurulmalıdır. (Taşınma tarihini giriniz. Bu alan tarih seç özelliği kullanılarak ya da GG/AA/YYYY biçiminde doldurulmalıdır)

Yerleşim Yeri Adresi bilgileri tek tek doldurulmalıdır. (İl, ilçe)

Bildirim yöntemini seçmelisiniz. Mobil İmza, Elektronik İmza veya SMS ile Doğrulama

Bu adımdan sonra işlemi onaylayıp bildirimde bulunmuş olacaksınız.

Adres değişikliği bildirimi için tıklayın