Dünya Kupası’na Avrupa’dan son 4 bilet! Final maçları yarın oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmaları yarın yapılacak. Türkiye, deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.
Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde oynanacak 4 maçla belirlenecek.
Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak.
Milliler, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak play-off turu final maçlarının programı şöyle:
Kosova-Türkiye
Bosna Hersek-İtalya
İsveç-Polonya
Çekya-Danimarka