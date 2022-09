Derin Sular (Deep Water) 2022 filmin konusu nedir? | Derin Sular filminin oyuncuları kim, film ne zaman, nerde çekildi?

Derin Sular 2022 Yorumlar nedeniyle filmseverler tarafından merak konusu oluyor. William Eubank tarafından yönetilen, Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan Amerikan bilimkurgu aksiyon korku filmi Derin Sular, sinemaseverlerden tam puan almasının ardından televizyon ekranlarında da gösterime girdi. Bunun üzerine filmseverler, arama motorlarında Derin Sular (Deep Water) filminin konusu ne? Derin Sular filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Derin Sular ne zaman çekildi? Derin Sular oyuncu kadrosunda kimler var? Korku filmi olan Derin Sular oyuncuları ve konusu hakkında detaylar...

DERİN SULAR (DEEP WATER) FİLMİNİN KONUSU NE? Deep Water film analizi

Derin Sular analiz edilirse: Derin Sular, mutsuz bir evliliğe sahip bir çiftin hayatına odaklanıyor. Vic ve Melinda Van Allen, evliliklerinde sorun yaşayan bir çifttir. Uzun süredir yaşadıkları sıkıntı, aralarındaki sevginin de giderek azalmasına neden olur. Evliliklerini sonlandırmak istemeyen çift, birbirlerinin başkaları ile görüşmelerine izin vererek boşanmaktan kaçınmaya çalışır. Ancak Melinda'nın görüştüğü kişilerin tek tek ortadan kaybolması, Vic'in baş şüpheliler arasında yer almasına neden olur.

DERİN SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kristen Stewart

T.J. Miller

Jessica Henwick

Vincent Cassel

John Gallagher Jr.

Mamoudou Athie

Gunner Wright

DERİN SULAR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Derin Sular, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ocak 2020'de ve İngiltere sinemalarında 7 Şubat 2020'de vizyona girdi.

Deep Water imdb: Derecelendirme: 5,4/10 · ‎43.284 oy

İlginizi çekebilir → İnsansı robot Ameca: Endişelenmeyin, dünyayı ele geçirmeyeceğiz → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Maymunlar Cehennemi Savaş filmin konusu nedir, oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi Savaş (War for the Planet of the Apes) ne zaman çekildi? → TIKLAYINIZ