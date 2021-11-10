Deniz börülcesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay deniz börülcesi tarifi
Ege Bölgesine ait olan Deniz börülcesi salatası, sağlıklı bir salatadır.
Deniz börülcesi salatası, deniz ürünleri beraberinde tüketilen zeytinyağlı, sebze salataları grubundadır. Az malzemesi ve pratik yapılışı ile deniz börülcesi salatası tarifi
Malzemeler
- 1 demet deniz börülcesi
- 5 yemek kaşığı limon suyu
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
Yapılışı
1 demet deniz börülcesini kahverengi saplarından temizleyip tencereye koyun. 15 dakika haşlayın. Börülceler başlanırken zeytinyağ, limon ve sarımsak sosunu hazırlıyoruz. Haşlanan deniz börülcelerini süzgece alın ve sudan geçirin. Afiyet olsun.