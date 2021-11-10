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Kadın - Aile Deniz börülcesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay deniz börülcesi tarifi
Kadın - Aile

Deniz börülcesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay deniz börülcesi tarifi

Ege Bölgesine ait olan Deniz börülcesi salatası, sağlıklı bir salatadır.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 21:36:00 - 2021-11-10 21:38:31
Deniz börülcesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay deniz börülcesi tarifi

Deniz börülcesi salatası, deniz ürünleri beraberinde tüketilen zeytinyağlı, sebze salataları grubundadır. Az malzemesi ve pratik yapılışı ile deniz börülcesi salatası tarifi

Malzemeler

  • 1 demet deniz börülcesi
  • 5 yemek kaşığı limon suyu
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak

Yapılışı

1 demet deniz börülcesini kahverengi saplarından temizleyip tencereye koyun. 15 dakika haşlayın. Börülceler başlanırken zeytinyağ, limon ve sarımsak sosunu hazırlıyoruz. Haşlanan deniz börülcelerini süzgece alın ve sudan geçirin. Afiyet olsun.

 

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