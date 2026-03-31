Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her alanda gümbür gümbür geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Program vesilesiyle sizleri milletin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programa katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.

5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin kurulum sürecinde emeği geçen herkesi hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

5G teknolojisinin bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim günümüz dünyasında egemenlik fiziki ve sadece belirli bir toprak parçasıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. Teknoloji ve dijitalleşme alanında meydan gelen gelişmeler klasik anlamdaki egemenliği aşındırmıştır.

Dünyada söz sahibi olmak istiyorsanız siber uzay çalışmalarını hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerini almak zorundasınız.

Veri güvenliğinin temin edilmesi bu süreçte kritik bir rol oynamaktadır. Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere yakın çevremize meydana gelen çatışmalar siber güvenliğin önemini bize bir kez daha göstermiştir.

İçinde bulunduğumuz veri çağında siyasi istikra, ekonomik bağımsızlık, dijital egemenlik birbirinden ayrı değildir. Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde, hava sahanızı kontrol edemiyorsanız, siber vatanınızı ve verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zafiyet var demektir.

5G'nin veri merkezleri, bulut altyapıları, siber güvenlik kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır."

Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini özellikle güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız.

Biz yapamayız diyen öz güven yoksunlarına kulak asmadan, bu ülkenin parlak beyinlerine inanarak teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik.

Ayrıntılar gelecek…